У Карпатах автомобіль зірвався з гори, двоє людей загинули

У Закарпатській області автомобіль зірвався із гори Близниця -внаслідок падіння загинули двоє людей.Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.15 вересня в районі гори Близниця, поблизу полонини Драгобрат Рахівського району виявили перекинутий позашляховик. Сповістив про це рятувальників турист, який проходив туристичним маршрутом та побачив в ущелині понівечений автомобіль.Для проведення аварійно-рятувальних робіт у гори вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення смт Ясіня. Об 11:00 вони дісталися до місця аварії та виявили на місці тіла двох чоловіків. Згодом з’ясувалося, що загиблі мешканці м. Києва 1970 та 1991 року народження.За попередньою інформацією, під час катання на автомобілі високої прохідності "Dodge" по гірській місцевості, автомобіль зірвався з гори Близниця. Внаслідок цього водій та пасажир отримали травми не сумісні з життям.Тіла загиблих рятувальники передали працівникам Рахівського відділу поліції.