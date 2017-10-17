Співи та смачний куліш: лісівники влаштували гуляння у місті на Волині. ФОТО





Кожен охочий міг завітати на дійство у Центральний парк міста, - пише



На свято зібралося чимало люду, аби підтримати добрим словом та оплесками своїх рідних чи просто знайомих, що пов'язали своє життя з лісом.



До святкування також долучилися голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук, голова районної ради Віктор Сус, голова міської ради Василь Бондар, а також народний депутат України Ірина Констанкевич. Кожен отримав вітальне слово та висловив щиру подяку працівникам лісового господарства за щоденну невтомну працю, виявив глибоку повагу до трударів.



«Робота в лісі передбачає не лише створення лісового масиву, це ще й повсякденна охорона лісових угідь,технологія лісозаготівлі та лісопереробки, транспортування, виготовлення різних видів продукції. Тобто лісникам доводиться бути одночасно менеджерами, інженерами, екологами, але найперше – хранителями лісу. Ви люди, які віддані своїй справі, наполегливі і невтомні у праці. Тому ті, хто стоїть на сторожі гармонії та порядку в лісовому господарстві заслуговують на глибоку повагу та вдячність!», – виступив з вітальним словом голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук.



Присутніх, що доклали чималих зусиль для розвитку лісового господарства, нагородили почесними грамотами та гучно привітали з прийдешнім святом.



«Не секрет,що лісова галузь для нашого району – одна з найбільш пріоритетних. Адже більша частина території району знаходиться під лісовими насадженнями. Мені імпонує вислів, що ліс – це не просто легені планети, це її душа. А вона, як відомо, надзвичайно вразлива. Так і ліс, його потрібно примножувати, леліяти для того, щоб зберегти для майбутніх поколінь», – висловив настанови голова районної ради Віктор Сус.



Завершальну промову сказав голова міської ради Василь Бондар та вручив почесним лісівникам грамоти та дарунки.



Центральний парк міста вирував численними ятками зі смаколиками, виготовлених з дарів лісу. А також публіці представили народні промисли, вироби з дерева, різноманітні осінні композиції. Атмосферу свята підсилювало вбрання камінь-каширців – чи то українська вишивана сорочка, чи плаття.



Як тільки завершили нагородження, жителів міста порадували місцеві пісенні колективи зі своїми колоритними голосами та запросили ознайомитися з роботою лісівників, відвідати кухню та почастувати лісовим чаєм та кулішем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні професійного свята у Камені-Каширському лісівники міста влаштували гостину з танцями, співами та частуванням.Кожен охочий міг завітати на дійство у Центральний парк міста, - пише Район. Камінь-Каширський. На свято зібралося чимало люду, аби підтримати добрим словом та оплесками своїх рідних чи просто знайомих, що пов'язали своє життя з лісом.До святкування також долучилися голова райдержадміністрації, голова районної ради, голова міської ради, а також народний депутат України. Кожен отримав вітальне слово та висловив щиру подяку працівникам лісового господарства за щоденну невтомну працю, виявив глибоку повагу до трударів.«Робота в лісі передбачає не лише створення лісового масиву, це ще й повсякденна охорона лісових угідь,технологія лісозаготівлі та лісопереробки, транспортування, виготовлення різних видів продукції. Тобто лісникам доводиться бути одночасно менеджерами, інженерами, екологами, але найперше – хранителями лісу. Ви люди, які віддані своїй справі, наполегливі і невтомні у праці. Тому ті, хто стоїть на сторожі гармонії та порядку в лісовому господарстві заслуговують на глибоку повагу та вдячність!», – виступив з вітальним словом голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук.Присутніх, що доклали чималих зусиль для розвитку лісового господарства, нагородили почесними грамотами та гучно привітали з прийдешнім святом.«Не секрет,що лісова галузь для нашого району – одна з найбільш пріоритетних. Адже більша частина території району знаходиться під лісовими насадженнями. Мені імпонує вислів, що ліс – це не просто легені планети, це її душа. А вона, як відомо, надзвичайно вразлива. Так і ліс, його потрібно примножувати, леліяти для того, щоб зберегти для майбутніх поколінь», – висловив настанови голова районної ради Віктор Сус.Завершальну промову сказав голова міської ради Василь Бондар та вручив почесним лісівникам грамоти та дарунки.Центральний парк міста вирував численними ятками зі смаколиками, виготовлених з дарів лісу. А також публіці представили народні промисли, вироби з дерева, різноманітні осінні композиції. Атмосферу свята підсилювало вбрання камінь-каширців – чи то українська вишивана сорочка, чи плаття.Як тільки завершили нагородження, жителів міста порадували місцеві пісенні колективи зі своїми колоритними голосами та запросили ознайомитися з роботою лісівників, відвідати кухню та почастувати лісовим чаєм та кулішем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію