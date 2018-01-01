вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 16 вересня

Курс валют у Луцьку на 16 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.936, а продаж - 28.257.

Євро при купівлі становить - 32.490, при продажу - 33.168.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.138, продаж - 7.695.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 16 вересня
Сьогодні, 09:01
Солодкі хмаринки: волинянка готує унікальний лавандовий зефір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:41
У Луцьку за 150 тисяч відремонтують зупинку
Сьогодні, 07:26
У Маневичах юний активіст самотужки прибрав стадіон. ФОТО
Сьогодні, 06:32
У Карпатах автомобіль зірвався з гори, двоє людей загинули
Сьогодні, 05:25
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 5 серпня Курс валют у Луцьку на 5 серпня
05 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 27 липня Курс валют у Луцьку на 27 липня
27 липень, 09:06
Курс валют у Луцьку на 7 липня Курс валют у Луцьку на 7 липня
07 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 25 червня Курс валют у Луцьку на 25 червня
25 червень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 16 вересня
Сьогодні, 09:01
 0
Солодкі хмаринки: волинянка готує унікальний лавандовий зефір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:41
 0
У Луцьку за 150 тисяч відремонтують зупинку
Сьогодні, 07:26
 0
У Маневичах юний активіст самотужки прибрав стадіон. ФОТО
Сьогодні, 06:32
 0
У Карпатах автомобіль зірвався з гори, двоє людей загинули
Сьогодні, 05:25
 0
Медіа
відео
1/8