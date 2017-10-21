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У селі на Волині в медпункті обвалилась стеля

У селі на Волині в медпункті обвалилась стеля
У ФАПі села Черчечі Зимнівської громади обвалилася частина стелі. Медичний пункт в селі працює лише по кілька годин в тиждень, а власного медичного працівника в селі немає.

Жителі села просять, аби у їх ФАПі в певні дні працював медичний працівник. Але наразі це не можливо, адже і саме приміщення знаходиться в аварійному стані. Так після злив, обвалилася частина стелі, - пише Буг.

Як зазначив голова громади В’ячеслав Католик, наразі капітально ремонту для цього приміщення не передбачається. Єдине що зможуть зробити, це прибити листок ДСП, і цим самим зупинити подальше нищення стелі.

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Теги: стеля, медпункт
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