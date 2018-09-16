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Помер відомий волинський громадський діяч

Помер відомий волинський громадський діяч
У неділю, 16 вересня, передчасно пішов із життя голова Волинської ветеранської спілки політв’язнів і репресованих Ігор Гураль.

Про це повідомляє ВолиньUA.

За життя Ігор Гураль приймав активну участь в громадсько-політичній діяльності, був учасником Революції Гідності, брав участь у житті Луцької міської організації ВО «Свобода», був серед одних із засновників та керував громадською спілкою «Ветеранською спілкою політв’язнів і репресованих».

Помер відомий волинський громадський діяч

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Теги: смерть, Ігор Гураль
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