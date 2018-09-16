Помер відомий волинський громадський діяч
Сьогодні, 11:00
У неділю, 16 вересня, передчасно пішов із життя голова Волинської ветеранської спілки політв’язнів і репресованих Ігор Гураль.
Про це повідомляє ВолиньUA.
За життя Ігор Гураль приймав активну участь в громадсько-політичній діяльності, був учасником Революції Гідності, брав участь у житті Луцької міської організації ВО «Свобода», був серед одних із засновників та керував громадською спілкою «Ветеранською спілкою політв’язнів і репресованих».
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Про це повідомляє ВолиньUA.
За життя Ігор Гураль приймав активну участь в громадсько-політичній діяльності, був учасником Революції Гідності, брав участь у житті Луцької міської організації ВО «Свобода», був серед одних із засновників та керував громадською спілкою «Ветеранською спілкою політв’язнів і репресованих».
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