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У Чернівцях автівка патрульних на смерть збила молодого хлопця. ФОТО

У Чернівцях автівка патрульних на смерть збила молодого хлопця. ФОТО
У Чернівцях патрульний автомобіль на смерть збив молодого хлопця. Очевидці переконують, що хлопець був пішохідним переходом.

Про це повідомляє ТСН.

Трагедія сталась вночі у одному з мікрорайонів міста. За словами очевидців, молодий хлопець переходив дорогу по пішохідному переході, коли його збив позашляховик патрульної поліції. Він загинув на місці.

Окрім того, очевидці твердять, що водій та його напарник втекли з місця події, покинувши понівечений автомобіль.

Загиблим виявився 23-річний мешканець села Горбова.

В прокуратурі Чернівецької області повідомили, що нічне ДТП з патрульними, під час якого загинув пішохід, відбулося до пішохідного переходу.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник головного прокурора області Олег Пелепюк.

Пелепюк висловив співчуття сім'ї загиблого та пообіцяв контролювати хід справи.

"За попередніми результатами, зіткнення відбулося до пішохідного переходу, що підтверджується розсипом уламків. Автомобіль поліції, відеореєстратор та інші речові докази вилучено", - йдеться в повідомленні.
У Чернівцях автівка патрульних на смерть збила молодого хлопця. ФОТО
У Чернівцях автівка патрульних на смерть збила молодого хлопця. ФОТО
У Чернівцях автівка патрульних на смерть збила молодого хлопця. ФОТО

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Теги: аварія, Чернівці
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