Волонтери подякували волинським лісівникам за допомогу атовцям

На Волині державні лісові господарства найактивніше долучаються до благодійністі та підтримки наших захисників у зоні АТО.У редакціюнадійшов лист-подяка на адресу волинським лісівникам.Тривалий час благодійна організація "Україна - це ми!" співпрацює з Волинським обласним управлінням лісового господарства, яке очолює. Тож вони висловлюють величезне спасибі йому за підтримку і допомогу. А також велику вдячність всім керівникам лісгоспів області та головам профспілок.Вже неодноразово волонтери завозили воїнам в АТО лісоматеріали на будівництво бліндажів, дрова, запчастини до техніки, консервацію, продукти, ліки - все це при фінансовій підтримці та співпраці з волинськими лісівниками. Також постійно проводять концерти на підтримку воїнів в АТО і поїздки з такими концертами в зону АТО за участі відомих українських виконавців."І ось нині, напередодні їх професійного свята, хочемо щиро подякувати працівникам лісової галузі Волині за небайдуже серце, людяність та порядність, за активну громадську позицію і привітати всіх з їх професійним святом! На наше переконання, саме такими патріотами, професіоналами та керівниками і держава наша тримається. Тож хай щастить їм у всіх починаннях та задумах!", - йдеться у повідомлені.