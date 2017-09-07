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Волонтери подякували волинським лісівникам за допомогу атовцям

Волонтери подякували волинським лісівникам за допомогу атовцям
На Волині державні лісові господарства найактивніше долучаються до благодійністі та підтримки наших захисників у зоні АТО.

У редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost надійшов лист-подяка на адресу волинським лісівникам.

Тривалий час благодійна організація "Україна - це ми!" співпрацює з Волинським обласним управлінням лісового господарства, яке очолює Олександр Михайлович Кватирко. Тож вони висловлюють величезне спасибі йому за підтримку і допомогу. А також велику вдячність всім керівникам лісгоспів області та головам профспілок.

Вже неодноразово волонтери завозили воїнам в АТО лісоматеріали на будівництво бліндажів, дрова, запчастини до техніки, консервацію, продукти, ліки - все це при фінансовій підтримці та співпраці з волинськими лісівниками. Також постійно проводять концерти на підтримку воїнів в АТО і поїздки з такими концертами в зону АТО за участі відомих українських виконавців.

"І ось нині, напередодні їх професійного свята, хочемо щиро подякувати працівникам лісової галузі Волині за небайдуже серце, людяність та порядність, за активну громадську позицію і привітати всіх з їх професійним святом! На наше переконання, саме такими патріотами, професіоналами та керівниками і держава наша тримається. Тож хай щастить їм у всіх починаннях та задумах!", - йдеться у повідомлені.


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Теги: допомога, АТО, благодійна організація, Волинь, лісівники, подяка
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