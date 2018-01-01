Kozak System виступить у «Промені»*
Сьогодні, 12:43
В рамках осіннього концертного тура, який включатиме в себе виступи в Україні та Польщі, Kozak System заграють у РЦ «Промінь».
Після вибухового літа та яскравих open-air концертів, гурт привезе із собою не тільки чудову музичну форму, а й новий альбом «Не Моя», який із аншлагом презентували у столиці навесні.
Перевірені часом і великими сценами хіти, цікаві новинки та незмінний драйв від Kozak System - усе це і трошки більше чекає на вас 23 листопада у РЦ «Промінь»!
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Після вибухового літа та яскравих open-air концертів, гурт привезе із собою не тільки чудову музичну форму, а й новий альбом «Не Моя», який із аншлагом презентували у столиці навесні.
Перевірені часом і великими сценами хіти, цікаві новинки та незмінний драйв від Kozak System - усе це і трошки більше чекає на вас 23 листопада у РЦ «Промінь»!
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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