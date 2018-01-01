Які концерти чекати у луцькому «Промені»*





До кінця року очікуються такі концерти:



- 19 вересня – Dan Balan;

- 25 вересня – Ліга Сміху: Загорецька Л. С., Ніколь Кідман та Луганська збірна;

- 13 жовтня – театр «Чорний квадрат» з імпровізованим шоу «Сексуальне чтиво»;

- 3 листопада – Pianoбой;

- 7 листопада – Арсен Мірзоян;

- 10 листопада – театр «Чорний квадрат» з виставою «Новорічний кекс»;

- 18 листопада – Джамала;

- 20 листопада – Брати Шумахери;

- 23 листопада – Kozak System;

- 12 лютого – Сергій Бабкін.



Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касі РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. РЦ «Промінь» розпочав концертний сезон.До кінця року очікуються такі концерти:- 19 вересня – Dan Balan;- 25 вересня – Ліга Сміху: Загорецька Л. С., Ніколь Кідман та Луганська збірна;- 13 жовтня – театр «Чорний квадрат» з імпровізованим шоу «Сексуальне чтиво»;- 3 листопада – Pianoбой;- 7 листопада – Арсен Мірзоян;- 10 листопада – театр «Чорний квадрат» з виставою «Новорічний кекс»;- 18 листопада – Джамала;- 20 листопада – Брати Шумахери;- 23 листопада – Kozak System;- 12 лютого – Сергій Бабкін.Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касі РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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