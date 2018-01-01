вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які концерти чекати у луцькому «Промені»*

Які концерти чекати у луцькому «Промені»*
РЦ «Промінь» розпочав концертний сезон.

До кінця року очікуються такі концерти:

- 19 вересня – Dan Balan;
- 25 вересня – Ліга Сміху: Загорецька Л. С., Ніколь Кідман та Луганська збірна;
- 13 жовтня – театр «Чорний квадрат» з імпровізованим шоу «Сексуальне чтиво»;
- 3 листопада – Pianoбой;
- 7 листопада – Арсен Мірзоян;
- 10 листопада – театр «Чорний квадрат» з виставою «Новорічний кекс»;
- 18 листопада – Джамала;
- 20 листопада – Брати Шумахери;
- 23 листопада – Kozak System;
- 12 лютого – Сергій Бабкін.

Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касі РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерти, Промінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» удома розгромила «Балкани»
Сьогодні, 21:20
Які концерти чекати у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 20:25
Юна волинянка візьме участь у Олімпійських іграх
Сьогодні, 19:36
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 19:00
Зробити добро може кожен: донька загиблого Героя чекає сюрпризів на день народження
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
Kozak System виступить у «Промені»* Kozak System виступить у «Промені»*
Сьогодні, 12:43
Сергій Бабкін виступить у «Промені»* Сергій Бабкін виступить у «Промені»*
15 вересень, 23:23
У Промені відбулась презентація нової виставки. ФОТО* У Промені відбулась презентація нової виставки. ФОТО*
14 вересень, 20:31
Майстер-клас для жінок від Володимира Науменка у «Промені»* Майстер-клас для жінок від Володимира Науменка у «Промені»*
08 вересень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» удома розгромила «Балкани»
Сьогодні, 21:20
 0
Які концерти чекати у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 20:25
 0
Юна волинянка візьме участь у Олімпійських іграх
Сьогодні, 19:36
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Зробити добро може кожен: донька загиблого Героя чекає сюрпризів на день народження
Сьогодні, 18:12
 0
Медіа
відео
1/8