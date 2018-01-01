Які концерти чекати у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 20:25
РЦ «Промінь» розпочав концертний сезон.
До кінця року очікуються такі концерти:
- 19 вересня – Dan Balan;
- 25 вересня – Ліга Сміху: Загорецька Л. С., Ніколь Кідман та Луганська збірна;
- 13 жовтня – театр «Чорний квадрат» з імпровізованим шоу «Сексуальне чтиво»;
- 3 листопада – Pianoбой;
- 7 листопада – Арсен Мірзоян;
- 10 листопада – театр «Чорний квадрат» з виставою «Новорічний кекс»;
- 18 листопада – Джамала;
- 20 листопада – Брати Шумахери;
- 23 листопада – Kozak System;
- 12 лютого – Сергій Бабкін.
Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касі РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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До кінця року очікуються такі концерти:
- 19 вересня – Dan Balan;
- 25 вересня – Ліга Сміху: Загорецька Л. С., Ніколь Кідман та Луганська збірна;
- 13 жовтня – театр «Чорний квадрат» з імпровізованим шоу «Сексуальне чтиво»;
- 3 листопада – Pianoбой;
- 7 листопада – Арсен Мірзоян;
- 10 листопада – театр «Чорний квадрат» з виставою «Новорічний кекс»;
- 18 листопада – Джамала;
- 20 листопада – Брати Шумахери;
- 23 листопада – Kozak System;
- 12 лютого – Сергій Бабкін.
Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касі РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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