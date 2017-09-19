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Волинські спортсмени здобули перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волинські спортсмени здобули перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики
Команда Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи здобула перше місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед ДЮСШ (2003 р.н.).

Про це розповіла на своїй сторінці у facebook тренер ДЮСШ Олена Борисюк, - пише газета Нове життя.

Участь у змаганнях брали 49 спортивних шкіл із усієї України. І саме легкоатлети із Любешівського району своїми досягненнями вибороли першість своїй команді.

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Теги: спорт, легка атлетика, волинянки
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