Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня

На Волині 17 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.9:00-17:00с. Млинище по вул. Шахтарській 32-1082. РП- 0,4 ЗТП-23 ремонт РУ-0,4 кВ 9:00-17:00с. Заболотці по вул. Уткіна,вул. Шевченка, вул. Гагаріна3. КТП-228 Л-1 чистка траси 10:00-17:00 с. Топилище по вул. Центральній1. КТП-196 Л-2, Л-4 10:00 – 17:00 . м.Камінь – Каширський,вул. Коніщука, пров. Куніщука,пров. Набержний, вул. Набережна.2. ПЛ-0,4кВ Л-73-03 від ЛР-103 до ЛР-93 (КТП-156, 157, 158, 159, 290, 198.) 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська: Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Сільська рада, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., Церква, Дитсадок, Скважина, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Балик Д.М.с.Малі Голоби: Школа. с.Гута Боровенська,с.Малі Голоби, вул. Центральна3. КТП-156 Л-2 10:00 – 17:00 ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), с.Гута Боровенська, вул. Довга Нива, Набережна4. КТП-60 Л-1 10:00 – 12:00 м.Камінь – Каширський, вул.Герої Чорнобеля, вул.Аеродромна.5. КТП-21 Л-2 12:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський,вул.1Травня, вул. Д.Галицького.6. ПЛ-0,4кВ Л-59-04 від ЛР-71 до ЗТП-262 (ТП-376, 137, 375, 234, 207, 232, 332, 261, 200, 139.) 10:00 – 17:00 с.Острівок: Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), ПП Оксенюк О.В., ПП Коркач О.П.с.Черче: Молитовний будинок, Дитсадок, Ф/г Лагода М.П., Ветлікарня, ПП Геліч В.Я., ПП Мамонтов О.І., ПП Ярошук Н.В., Молитовний будинок, Бібліотека, Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, ССТ Бузаки (кафе, магазин), Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Лагода В.В. с.Осівці, вул.Мозолицька,вул. Центральна, вул. Л.Українки.с.Острівок.с.Черче.1. ПЛ-10 кВ Л 40-03 10:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-298смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАЗТП-315 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-334 смт. ОликаКТП-335 смт. ОликаОлицьке споживче товариствогромада ЄХБ ОликаФОП Романов Михайло СергійовТкаченко Інна АнатоліївнаКТП-353 с. ДідичіКТП-507 с. ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДАцерква ПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-298смт. Оликавул. Шкільна вул. П.Мирного, буд. 1-18вул. Садова, буд. 2-15 вул. ПольоваЗТП-315 смт. Оликасмт. Олика/частково/КТП-334 смт. Оликавул. Грушевського, вул. Руденка вул. Ватутіна КТП-335 смт. Оликавул. Власова вул. Винниченка вул. Шевченка,КТП-353 с. Дідичівул. Ковпака, вул. Незалежності вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги,КТП-507 с. Дідичівул. Набережнас. Дідичі1. ПЛ – 10 кВ Л 16-05(ТП-123,ТП-554, ТП-59,ТП-68, ТП-69,ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей",Львівська залізниця станція Стохід,Ковельське Райво,Церква с. М. Порськ,Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО,Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Орлюк А. О.,ПАТ "Ковельмолоко",Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,с. Малий Порськ,с. Свидники,с. Борщівка.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-481 9:00-17:00 Львівська філія ПрАТ "Київстар",Левкович,Михальчук,ФОП Ляльков В. П.,ФОП Федчишина Р. А.,Ф. О. Прокопчук А. П.,ТДВ "Сортнасіннєовоч",Рембудсервіс,Ковельський ринок,Ф. О.Бізякіна Л. М.,ФОП Крук Г. І.,ФОП Ігнатьєв О. О.,ФОП Йовик О. О.,ФОП Ковальчук Г. В.,ФОП Байчук А. В.,ОК "Брестський - Пасаж",ФОП Кіндер М. І.,ФОП Бордеану Л. П.,ФОП Данилюк О. О.,ФОП Савін В. В.,ФОП Лічковський І. І.,ФОП Хлуд В. Л.,ФОП Тагієв О. К.,ФОП Шевчук З. В.,ФОП Йондак Т. І.,ФОП Люшко О. В.,ТзОВ "Сальве",ФОП Кавас С. С.,ПТМ"Ковельтепло",ТзОВ кафе "Картопляна",Ф. О. Омелянюк П. М.,ФОП Царик М. Г.,ФОП Бутинський А. О.,ФОП Лаврись П. П.,ПРТ № 22,Відділ комунгоспу,ФОП Майданський І. О.,Ф. О. Бритов П. В.,Ков. управління освіти вик.ком.,ФОП Бірук Г. Я.,ФОП Місюра О. В.,ФОП Крук Г. І.,Релігійна гром. ЄХБ,Ф. О. Поліщук О. І.,ФОП Поліщук П. В. м. Ковель, вул. Курбаса, вул. Брестська, вул. Курбаса, вул. Київська,вул. Соборна.3. ПЛ – 10 кВ Л 89-06(ТП-320, ТП-625,ТП-617, ТП-607,ТП-217, ТП-351,ТП-344, ТП-355,ТП-334, ТП-557,ТП-725, ТП-210,ТП-276, ТП-696,ТП-697, ТП-338,ТП-211, ТП-349,ТП-214, ТП-220,ТП-510, ТП-213,ТП-507, ТП-283,ТП-584, ТП-585,ТП-695) 9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-183 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське",ФГ "Дуплянка СГК". с. Білин.5. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-56 9:00-17:00 Ковельське МТМО,Церква с. Гончий Брід. с. Гончий Брід.1. 9:00-17:00 с.Кисилин (ферма).1.9:00-17:00МінімаркетСклад коопторгаКотельняТРК «Волинь»Управління освітиФотокомБудмайданчик вул. Ковельська, 31, 29 Вул.Ковельська, 29-47Вул. ШкільнаВул. РоговаВул. Червоного Хреста, 1-5Вул. Гірна, 1-19, 2-121. 9:00 – 17:00ФОП Черднарчук Г.Г, с. Лище: артсверловина с.Лище вул. Шкільна, Садова, Лісова2.9:00 – 17:00 Табір «Орлятко»ДП «ЕДГ-Еліта»ТзОВ «Оздоровчий комплекс «Пролісок»»Церква с.БуківФАП с.БуківКлуб, ФАП с. БрищеЦерква с.БрищеМилушівське споживче товариствоТзОВ «Аміна-Волинь»КП «Рокині»ФОП Гольонко В.Г.Луцьке СКАП «Луцькспецкомунтранс»«Кліар-Енерджі» с.Брищес.Буків3. КТП-521 10:00 – 17:00 Дитячий садок с.ВеселеФОП Ступачинська С.О. с.Веселе вул. Молодіжна, Торчинська1.9:00 – 17:00 Побут, магазини, школи с.Власюки, Заозерне, Згорани2. КТП-91 9:00 – 17:00 Побут м. Любомль вул.: Укр.армії, Прикордонників, Н. Ужвій3. ЗТП-378 12:00 – 15:00 Рай. лікарня м. Любомль4. ПЛ-0.4кВ КТП-269 9:00 – 17:00 Побут, магазини с. Пульмо1. ПЛ-04 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-91 10:00-15:40 ФАП, клуб, школа, магазин ФОП Ярмолюк М.О., магазин ФОП Кулик В.О., побут с. Селісок, вул. Незалежності1. ЗТП-290 вивести в ремонт РУ-10 кВ та ПЛ-10 кВ, Л-28-01 від ЗТП-290 для ремонту ВН-177 11:00-16:00 КТП-290, смт. Маневичі - Маневицька райспоживспілка (Маневичі-маркет, магазин М’ясо-риба), ФОП Кравчук В.В. (стоматкабінет), ФОП Корнійчук С.В. (кіоск), ФОП Попович В.В. (кіоск), ФОП Максимчук Віталій Сергійович (магазин), ФОП Мельник Генадій Володимирович (торгівельний кіоск).КТП-439 - ТзОВ"ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС № 5).КТП-293 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ФОП Роман І.М. (комплекс).КТП-495.КТП -512 – АЗС «Аргос».1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-38 09:00-17:00 Церква м.Нововолинськвул.Панасівська, 24-84, 31-87вул.Луцька, 10, 252. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Волинська, 1-33, 2-26вул.Козацька, 2-10, 31. КТП-182 ПЛ 0.4 кВ Л-1 10:00-17:00 УПЦ МП, ПП "Хлопук", Райспоживспілка (магазин) с.Мокре. вул.Незалежності с.Мокре.2. ПЛ-10 кВ л 57-01 від ЛР-82 10:00-17:00 повністю с.Любохини3. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ Л-1, Л-2 9:00-17:00 повністю с.Мільці1. ПЛ-0,4 кВКТП-16 09:00-16:30 с.Кустичі2. ПЛ-10 кВ Л-24-01 від ПС Купичів до ЛР-147 до ЛР-120КТП-154КТП-153КТП-152КТП-151КТП-150КТП-311 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин3. ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЛР-127 до ЗТП-109КТП-78КТП-77 10:00-16:30Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск, школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП с.Ружин