Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині 17 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Іваничівський район
1.9:00-17:00
с. Млинище по вул. Шахтарській 32-108
2. РП- 0,4 ЗТП-23 ремонт РУ-0,4 кВ 9:00-17:00
с. Заболотці по вул. Уткіна,
вул. Шевченка, вул. Гагаріна
3. КТП-228 Л-1 чистка траси 10:00-17:00 с. Топилище по вул. Центральній
Камінь-Каширський район
1. КТП-196 Л-2, Л-4 10:00 – 17:00 . м.Камінь – Каширський,
вул. Коніщука, пров. Куніщука,
пров. Набержний, вул. Набережна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-73-03 від ЛР-103 до ЛР-93 (КТП-156, 157, 158, 159, 290, 198.) 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська: Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Сільська рада, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., Церква, Дитсадок, Скважина, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Балик Д.М.
с.Малі Голоби: Школа. с.Гута Боровенська,
с.Малі Голоби, вул. Центральна
3. КТП-156 Л-2 10:00 – 17:00 ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), с.Гута Боровенська, вул. Довга Нива, Набережна
4. КТП-60 Л-1 10:00 – 12:00 м.Камінь – Каширський, вул.Герої Чорнобеля, вул.Аеродромна.
5. КТП-21 Л-2 12:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський,
вул.1Травня, вул. Д.Галицького.
6. ПЛ-0,4кВ Л-59-04 від ЛР-71 до ЗТП-262 (ТП-376, 137, 375, 234, 207, 232, 332, 261, 200, 139.) 10:00 – 17:00 с.Острівок: Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), ПП Оксенюк О.В., ПП Коркач О.П.
с.Черче: Молитовний будинок, Дитсадок, Ф/г Лагода М.П., Ветлікарня, ПП Геліч В.Я., ПП Мамонтов О.І., ПП Ярошук Н.В., Молитовний будинок, Бібліотека, Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, ССТ Бузаки (кафе, магазин), Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Лагода В.В. с.Осівці, вул.Мозолицька,
вул. Центральна, вул. Л.Українки.
с.Острівок.
с.Черче.
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 40-03 10:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-298смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-507 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
церква ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-298смт. Олика
вул. Шкільна вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Садова, буд. 2-15 вул. Польова
ЗТП-315 смт. Олика
смт. Олика/частково/
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського, вул. Руденка вул. Ватутіна КТП-335 смт. Олика
вул. Власова вул. Винниченка вул. Шевченка,
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака, вул. Незалежності вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги,
КТП-507 с. Дідичі
вул. Набережна
с. Дідичі
Ковельський район
1. ПЛ – 10 кВ Л 16-05
(ТП-123,
ТП-554, ТП-59,
ТП-68, ТП-69,
ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей",
Львівська залізниця станція Стохід,
Ковельське Райво,
Церква с. М. Порськ,
Голобське споживче товариство,
Ковельське МТМО,
Вол.дирекція УДППЗ,
ФОП Орлюк А. О.,
ПАТ "Ковельмолоко",
Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,
с. Малий Порськ,
с. Свидники,
с. Борщівка.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-481 9:00-17:00 Львівська філія ПрАТ "Київстар",
Левкович,
Михальчук,
ФОП Ляльков В. П.,
ФОП Федчишина Р. А.,
Ф. О. Прокопчук А. П.,
ТДВ "Сортнасіннєовоч",
Рембудсервіс,
Ковельський ринок,
Ф. О.Бізякіна Л. М.,
ФОП Крук Г. І.,
ФОП Ігнатьєв О. О.,
ФОП Йовик О. О.,
ФОП Ковальчук Г. В.,
ФОП Байчук А. В.,
ОК "Брестський - Пасаж",
ФОП Кіндер М. І.,
ФОП Бордеану Л. П.,
ФОП Данилюк О. О.,
ФОП Савін В. В.,
ФОП Лічковський І. І.,
ФОП Хлуд В. Л.,
ФОП Тагієв О. К.,
ФОП Шевчук З. В.,
ФОП Йондак Т. І.,
ФОП Люшко О. В.,
ТзОВ "Сальве",
ФОП Кавас С. С.,
ПТМ"Ковельтепло",
ТзОВ кафе "Картопляна",
Ф. О. Омелянюк П. М.,
ФОП Царик М. Г.,
ФОП Бутинський А. О.,
ФОП Лаврись П. П.,
ПРТ № 22,
Відділ комунгоспу,
ФОП Майданський І. О.,
Ф. О. Бритов П. В.,
Ков. управління освіти вик.ком.,
ФОП Бірук Г. Я.,
ФОП Місюра О. В.,
ФОП Крук Г. І.,
Релігійна гром. ЄХБ,
Ф. О. Поліщук О. І.,
ФОП Поліщук П. В. м. Ковель, вул. Курбаса, вул. Брестська, вул. Курбаса, вул. Київська,
вул. Соборна.
3. ПЛ – 10 кВ Л 89-06
(ТП-320, ТП-625,
ТП-617, ТП-607,
ТП-217, ТП-351,
ТП-344, ТП-355,
ТП-334, ТП-557,
ТП-725, ТП-210,
ТП-276, ТП-696,
ТП-697, ТП-338,
ТП-211, ТП-349,
ТП-214, ТП-220,
ТП-510, ТП-213,
ТП-507, ТП-283,
ТП-584, ТП-585,
ТП-695) 9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-183 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК". с. Білин.
5. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-56 9:00-17:00 Ковельське МТМО,
Церква с. Гончий Брід. с. Гончий Брід.
Локачинський район
1. 9:00-17:00 с.Кисилин (ферма).
місто Луцьк
1.9:00-17:00
Мінімаркет
Склад коопторга
Котельня
ТРК «Волинь»
Управління освіти
Фотоком
Будмайданчик вул. Ковельська, 31, 29 Вул.Ковельська, 29-47
Вул. Шкільна
Вул. Рогова
Вул. Червоного Хреста, 1-5
Вул. Гірна, 1-19, 2-12
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Черднарчук Г.Г, с. Лище: артсверловина с.Лище вул. Шкільна, Садова, Лісова
2.9:00 – 17:00 Табір «Орлятко»
ДП «ЕДГ-Еліта»
ТзОВ «Оздоровчий комплекс «Пролісок»»
Церква с.Буків
ФАП с.Буків
Клуб, ФАП с. Брище
Церква с.Брище
Милушівське споживче товариство
ТзОВ «Аміна-Волинь»
КП «Рокині»
ФОП Гольонко В.Г.
Луцьке СКАП «Луцькспецкомунтранс»
«Кліар-Енерджі» с.Брище
с.Буків
3. КТП-521 10:00 – 17:00 Дитячий садок с.Веселе
ФОП Ступачинська С.О. с.Веселе вул. Молодіжна, Торчинська
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00 Побут, магазини, школи с.Власюки, Заозерне, Згорани
2. КТП-91 9:00 – 17:00 Побут м. Любомль вул.: Укр.армії, Прикордонників, Н. Ужвій
3. ЗТП-378 12:00 – 15:00 Рай. лікарня м. Любомль
4. ПЛ-0.4кВ КТП-269 9:00 – 17:00 Побут, магазини с. Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-04 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-91 10:00-15:40 ФАП, клуб, школа, магазин ФОП Ярмолюк М.О., магазин ФОП Кулик В.О., побут с. Селісок, вул. Незалежності
Маневицький район
1. ЗТП-290 вивести в ремонт РУ-10 кВ та ПЛ-10 кВ, Л-28-01 від ЗТП-290 для ремонту ВН-177 11:00-16:00 КТП-290, смт. Маневичі - Маневицька райспоживспілка (Маневичі-маркет, магазин М’ясо-риба), ФОП Кравчук В.В. (стоматкабінет), ФОП Корнійчук С.В. (кіоск), ФОП Попович В.В. (кіоск), ФОП Максимчук Віталій Сергійович (магазин), ФОП Мельник Генадій Володимирович (торгівельний кіоск).
КТП-439 - ТзОВ"ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС № 5).
КТП-293 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ФОП Роман І.М. (комплекс).
КТП-495.
КТП -512 – АЗС «Аргос».
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-38 09:00-17:00 Церква м.Нововолинськ
вул.Панасівська, 24-84, 31-87
вул.Луцька, 10, 25
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Волинська, 1-33, 2-26
вул.Козацька, 2-10, 3
Старовижівський район
1. КТП-182 ПЛ 0.4 кВ Л-1 10:00-17:00 УПЦ МП, ПП "Хлопук", Райспоживспілка (магазин) с.Мокре. вул.Незалежності с.Мокре.
2. ПЛ-10 кВ л 57-01 від ЛР-82 10:00-17:00 повністю с.Любохини
3. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ Л-1, Л-2 9:00-17:00 повністю с.Мільці
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 09:00-16:30 с.Кустичі
2. ПЛ-10 кВ Л-24-01 від ПС Купичів до ЛР-147 до ЛР-120
КТП-154
КТП-153
КТП-152
КТП-151
КТП-150
КТП-311 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин
3. ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЛР-127 до ЗТП-109
КТП-78
КТП-77 10:00-16:30
Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск, школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП с.Ружин
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Іваничівський район
1.9:00-17:00
с. Млинище по вул. Шахтарській 32-108
2. РП- 0,4 ЗТП-23 ремонт РУ-0,4 кВ 9:00-17:00
с. Заболотці по вул. Уткіна,
вул. Шевченка, вул. Гагаріна
3. КТП-228 Л-1 чистка траси 10:00-17:00 с. Топилище по вул. Центральній
Камінь-Каширський район
1. КТП-196 Л-2, Л-4 10:00 – 17:00 . м.Камінь – Каширський,
вул. Коніщука, пров. Куніщука,
пров. Набержний, вул. Набережна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-73-03 від ЛР-103 до ЛР-93 (КТП-156, 157, 158, 159, 290, 198.) 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська: Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Сільська рада, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., Церква, Дитсадок, Скважина, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Балик Д.М.
с.Малі Голоби: Школа. с.Гута Боровенська,
с.Малі Голоби, вул. Центральна
3. КТП-156 Л-2 10:00 – 17:00 ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), с.Гута Боровенська, вул. Довга Нива, Набережна
4. КТП-60 Л-1 10:00 – 12:00 м.Камінь – Каширський, вул.Герої Чорнобеля, вул.Аеродромна.
5. КТП-21 Л-2 12:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський,
вул.1Травня, вул. Д.Галицького.
6. ПЛ-0,4кВ Л-59-04 від ЛР-71 до ЗТП-262 (ТП-376, 137, 375, 234, 207, 232, 332, 261, 200, 139.) 10:00 – 17:00 с.Острівок: Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), ПП Оксенюк О.В., ПП Коркач О.П.
с.Черче: Молитовний будинок, Дитсадок, Ф/г Лагода М.П., Ветлікарня, ПП Геліч В.Я., ПП Мамонтов О.І., ПП Ярошук Н.В., Молитовний будинок, Бібліотека, Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, ССТ Бузаки (кафе, магазин), Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Лагода В.В. с.Осівці, вул.Мозолицька,
вул. Центральна, вул. Л.Українки.
с.Острівок.
с.Черче.
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 40-03 10:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-298смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-507 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
церква ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-298смт. Олика
вул. Шкільна вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Садова, буд. 2-15 вул. Польова
ЗТП-315 смт. Олика
смт. Олика/частково/
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського, вул. Руденка вул. Ватутіна КТП-335 смт. Олика
вул. Власова вул. Винниченка вул. Шевченка,
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака, вул. Незалежності вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги,
КТП-507 с. Дідичі
вул. Набережна
с. Дідичі
Ковельський район
1. ПЛ – 10 кВ Л 16-05
(ТП-123,
ТП-554, ТП-59,
ТП-68, ТП-69,
ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей",
Львівська залізниця станція Стохід,
Ковельське Райво,
Церква с. М. Порськ,
Голобське споживче товариство,
Ковельське МТМО,
Вол.дирекція УДППЗ,
ФОП Орлюк А. О.,
ПАТ "Ковельмолоко",
Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,
с. Малий Порськ,
с. Свидники,
с. Борщівка.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-481 9:00-17:00 Львівська філія ПрАТ "Київстар",
Левкович,
Михальчук,
ФОП Ляльков В. П.,
ФОП Федчишина Р. А.,
Ф. О. Прокопчук А. П.,
ТДВ "Сортнасіннєовоч",
Рембудсервіс,
Ковельський ринок,
Ф. О.Бізякіна Л. М.,
ФОП Крук Г. І.,
ФОП Ігнатьєв О. О.,
ФОП Йовик О. О.,
ФОП Ковальчук Г. В.,
ФОП Байчук А. В.,
ОК "Брестський - Пасаж",
ФОП Кіндер М. І.,
ФОП Бордеану Л. П.,
ФОП Данилюк О. О.,
ФОП Савін В. В.,
ФОП Лічковський І. І.,
ФОП Хлуд В. Л.,
ФОП Тагієв О. К.,
ФОП Шевчук З. В.,
ФОП Йондак Т. І.,
ФОП Люшко О. В.,
ТзОВ "Сальве",
ФОП Кавас С. С.,
ПТМ"Ковельтепло",
ТзОВ кафе "Картопляна",
Ф. О. Омелянюк П. М.,
ФОП Царик М. Г.,
ФОП Бутинський А. О.,
ФОП Лаврись П. П.,
ПРТ № 22,
Відділ комунгоспу,
ФОП Майданський І. О.,
Ф. О. Бритов П. В.,
Ков. управління освіти вик.ком.,
ФОП Бірук Г. Я.,
ФОП Місюра О. В.,
ФОП Крук Г. І.,
Релігійна гром. ЄХБ,
Ф. О. Поліщук О. І.,
ФОП Поліщук П. В. м. Ковель, вул. Курбаса, вул. Брестська, вул. Курбаса, вул. Київська,
вул. Соборна.
3. ПЛ – 10 кВ Л 89-06
(ТП-320, ТП-625,
ТП-617, ТП-607,
ТП-217, ТП-351,
ТП-344, ТП-355,
ТП-334, ТП-557,
ТП-725, ТП-210,
ТП-276, ТП-696,
ТП-697, ТП-338,
ТП-211, ТП-349,
ТП-214, ТП-220,
ТП-510, ТП-213,
ТП-507, ТП-283,
ТП-584, ТП-585,
ТП-695) 9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-183 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК". с. Білин.
5. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-56 9:00-17:00 Ковельське МТМО,
Церква с. Гончий Брід. с. Гончий Брід.
Локачинський район
1. 9:00-17:00 с.Кисилин (ферма).
місто Луцьк
1.9:00-17:00
Мінімаркет
Склад коопторга
Котельня
ТРК «Волинь»
Управління освіти
Фотоком
Будмайданчик вул. Ковельська, 31, 29 Вул.Ковельська, 29-47
Вул. Шкільна
Вул. Рогова
Вул. Червоного Хреста, 1-5
Вул. Гірна, 1-19, 2-12
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Черднарчук Г.Г, с. Лище: артсверловина с.Лище вул. Шкільна, Садова, Лісова
2.9:00 – 17:00 Табір «Орлятко»
ДП «ЕДГ-Еліта»
ТзОВ «Оздоровчий комплекс «Пролісок»»
Церква с.Буків
ФАП с.Буків
Клуб, ФАП с. Брище
Церква с.Брище
Милушівське споживче товариство
ТзОВ «Аміна-Волинь»
КП «Рокині»
ФОП Гольонко В.Г.
Луцьке СКАП «Луцькспецкомунтранс»
«Кліар-Енерджі» с.Брище
с.Буків
3. КТП-521 10:00 – 17:00 Дитячий садок с.Веселе
ФОП Ступачинська С.О. с.Веселе вул. Молодіжна, Торчинська
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00 Побут, магазини, школи с.Власюки, Заозерне, Згорани
2. КТП-91 9:00 – 17:00 Побут м. Любомль вул.: Укр.армії, Прикордонників, Н. Ужвій
3. ЗТП-378 12:00 – 15:00 Рай. лікарня м. Любомль
4. ПЛ-0.4кВ КТП-269 9:00 – 17:00 Побут, магазини с. Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-04 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-91 10:00-15:40 ФАП, клуб, школа, магазин ФОП Ярмолюк М.О., магазин ФОП Кулик В.О., побут с. Селісок, вул. Незалежності
Маневицький район
1. ЗТП-290 вивести в ремонт РУ-10 кВ та ПЛ-10 кВ, Л-28-01 від ЗТП-290 для ремонту ВН-177 11:00-16:00 КТП-290, смт. Маневичі - Маневицька райспоживспілка (Маневичі-маркет, магазин М’ясо-риба), ФОП Кравчук В.В. (стоматкабінет), ФОП Корнійчук С.В. (кіоск), ФОП Попович В.В. (кіоск), ФОП Максимчук Віталій Сергійович (магазин), ФОП Мельник Генадій Володимирович (торгівельний кіоск).
КТП-439 - ТзОВ"ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС № 5).
КТП-293 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ФОП Роман І.М. (комплекс).
КТП-495.
КТП -512 – АЗС «Аргос».
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-38 09:00-17:00 Церква м.Нововолинськ
вул.Панасівська, 24-84, 31-87
вул.Луцька, 10, 25
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Волинська, 1-33, 2-26
вул.Козацька, 2-10, 3
Старовижівський район
1. КТП-182 ПЛ 0.4 кВ Л-1 10:00-17:00 УПЦ МП, ПП "Хлопук", Райспоживспілка (магазин) с.Мокре. вул.Незалежності с.Мокре.
2. ПЛ-10 кВ л 57-01 від ЛР-82 10:00-17:00 повністю с.Любохини
3. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ Л-1, Л-2 9:00-17:00 повністю с.Мільці
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 09:00-16:30 с.Кустичі
2. ПЛ-10 кВ Л-24-01 від ПС Купичів до ЛР-147 до ЛР-120
КТП-154
КТП-153
КТП-152
КТП-151
КТП-150
КТП-311 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин
3. ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЛР-127 до ЗТП-109
КТП-78
КТП-77 10:00-16:30
Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск, школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП с.Ружин
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