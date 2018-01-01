Аварія біля Луцька: Audi врізалась у ВАЗ
Сьогодні, 15:42
Біля Луцька перед перехрестям поблизу села Боратин сталася аварія, під час якої Audi зіткнулася з ВАЗом.
Про це у групі-facebook "Автоандони Луцька" написав Віталій Савчук.
"Перед перехрестям на Боратин аварія, Ауді А6 догнала жигулика. Рух трохи ускладнений...", - йдеться у повідомлені.
На місці події працювала патрульна поліція.
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Про це у групі-facebook "Автоандони Луцька" написав Віталій Савчук.
"Перед перехрестям на Боратин аварія, Ауді А6 догнала жигулика. Рух трохи ускладнений...", - йдеться у повідомлені.
На місці події працювала патрульна поліція.
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