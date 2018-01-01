Аварія біля Луцька: Audi врізалась у ВАЗ





Про це у групі-facebook "Автоандони Луцька" написав Віталій Савчук.



"Перед перехрестям на Боратин аварія, Ауді А6 догнала жигулика. Рух трохи ускладнений...", - йдеться у повідомлені.



На місці події працювала патрульна поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Луцька перед перехрестям поблизу села Боратин сталася аварія, під час якої Audi зіткнулася з ВАЗом.Про це у групі-facebook "Автоандони Луцька" написав"Перед перехрестям на Боратин аварія, Ауді А6 догнала жигулика. Рух трохи ускладнений...", - йдеться у повідомлені.На місці події працювала патрульна поліція.

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