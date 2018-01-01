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Аварія біля Луцька: Audi врізалась у ВАЗ

Аварія біля Луцька: Audi врізалась у ВАЗ
Біля Луцька перед перехрестям поблизу села Боратин сталася аварія, під час якої Audi зіткнулася з ВАЗом.

Про це у групі-facebook "Автоандони Луцька" написав Віталій Савчук.

"Перед перехрестям на Боратин аварія, Ауді А6 догнала жигулика. Рух трохи ускладнений...", - йдеться у повідомлені.

На місці події працювала патрульна поліція.

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Теги: аварія, Боратин
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