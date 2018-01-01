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Через зливу в Бердянську – колапс у місті. ФОТО. ВІДЕО

Через зливу в Бердянську – колапс у місті. ФОТО. ВІДЕО
У Бердянську після нічної зливи затопило центр міста.

Про це повідомляє видання 06153.com.ua.

"На Привокзальній (Енгельса) вулиці затоплений весь приватний сектор. Машини рухаються у воді, що доходить майже до капота. У багатьох маршрутках вода хлюпоче на сходинках салонів", – пише видання.

Через те, що вода залила Центральний розподільний пункт велика частина міста опинилася без електроенергії.

Жителі Бердянська понесли чималі збитки, оскільки вода завдала свого удару по фундаментах будинків і підвалів.
Через зливу в Бердянську – колапс у місті. ФОТО. ВІДЕО
Через зливу в Бердянську – колапс у місті. ФОТО. ВІДЕО
Через зливу в Бердянську – колапс у місті. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: злива, Бердянськ, колапс
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