Через зливу в Бердянську – колапс у місті. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє видання



"На Привокзальній (Енгельса) вулиці затоплений весь приватний сектор. Машини рухаються у воді, що доходить майже до капота. У багатьох маршрутках вода хлюпоче на сходинках салонів", – пише видання.



Через те, що вода залила Центральний розподільний пункт велика частина міста опинилася без електроенергії.



Жителі Бердянська понесли чималі збитки, оскільки вода завдала свого удару по фундаментах будинків і підвалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бердянську після нічної зливи затопило центр міста.Про це повідомляє видання 06153.com.ua "На Привокзальній (Енгельса) вулиці затоплений весь приватний сектор. Машини рухаються у воді, що доходить майже до капота. У багатьох маршрутках вода хлюпоче на сходинках салонів", – пише видання.Через те, що вода залила Центральний розподільний пункт велика частина міста опинилася без електроенергії.Жителі Бердянська понесли чималі збитки, оскільки вода завдала свого удару по фундаментах будинків і підвалів.

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