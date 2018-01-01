Через зливу в Бердянську – колапс у місті. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
У Бердянську після нічної зливи затопило центр міста.
Про це повідомляє видання 06153.com.ua.
"На Привокзальній (Енгельса) вулиці затоплений весь приватний сектор. Машини рухаються у воді, що доходить майже до капота. У багатьох маршрутках вода хлюпоче на сходинках салонів", – пише видання.
Через те, що вода залила Центральний розподільний пункт велика частина міста опинилася без електроенергії.
Жителі Бердянська понесли чималі збитки, оскільки вода завдала свого удару по фундаментах будинків і підвалів.
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Про це повідомляє видання 06153.com.ua.
"На Привокзальній (Енгельса) вулиці затоплений весь приватний сектор. Машини рухаються у воді, що доходить майже до капота. У багатьох маршрутках вода хлюпоче на сходинках салонів", – пише видання.
Через те, що вода залила Центральний розподільний пункт велика частина міста опинилася без електроенергії.
Жителі Бердянська понесли чималі збитки, оскільки вода завдала свого удару по фундаментах будинків і підвалів.
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