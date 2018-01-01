У місті на Волині побудують полігон для сміття за 17 мільйонів





Очікується, що найближчим часом управління капітального будівництва Волинської ОДА підпише договір про здійснення відповідних робіт із ППФ «Олбі». Тендерні процедури проходили через систему електронних закупівель Prozorro, - пишуть



Йдеться про встановлення водонепроникного екрану в котловані, облаштування майданчика для розвантаження сміттєвозів, встановлення вертикального та горизонтального дренажів, будівництво побутового приміщення, вбиральні, павільйону вартового шлагбауму, розміщення повітряної лінії, дизельної електростанції, водонапірної башти, облаштування майданчика для миття контейнерів, дезінфекційної ванни, проведення каналізації та ін.



Окрім того, передбачено будівництво під’їзної дороги основного напрямку та заїздів до полігону для захоронення та знешкодження твердих побутових відходів.



Нове сміттєзвалище планують облаштувати до кінця 2019 року. Гарантійний термін його експлуатації становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість будівництва полігону твердих побутових відходів міста Горохова становить 16,93 мільйона гривень.Очікується, що найближчим часом управління капітального будівництва Волинської ОДА підпише договір про здійснення відповідних робіт із ППФ «Олбі». Тендерні процедури проходили через систему електронних закупівель Prozorro, - пишуть Волинські новини Йдеться про встановлення водонепроникного екрану в котловані, облаштування майданчика для розвантаження сміттєвозів, встановлення вертикального та горизонтального дренажів, будівництво побутового приміщення, вбиральні, павільйону вартового шлагбауму, розміщення повітряної лінії, дизельної електростанції, водонапірної башти, облаштування майданчика для миття контейнерів, дезінфекційної ванни, проведення каналізації та ін.Окрім того, передбачено будівництво під’їзної дороги основного напрямку та заїздів до полігону для захоронення та знешкодження твердих побутових відходів.Нове сміттєзвалище планують облаштувати до кінця 2019 року. Гарантійний термін його експлуатації становитиме 10 років.

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