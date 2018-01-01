Зробити добро може кожен: донька загиблого Героя чекає сюрпризів на день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром свій восьмий день народження зустріне. Вона є донькою захисника України. Руслан був військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади, брав участь у відсічі збройної агресії на східних теренах нашої держави, загинув у ніч на 25 серпня 2014 р. у районі смт. Кутейникове Амвросіївського р-ну, коли його батальйон потрапив у оточення під постійним артобстрілом поблизу Іловайська. Вдовою лишилася молода дружина Олена з двома малими дітками на руках.Восени Ангеліна пішла до третього класу НВК с. Зимне. Дівчинка говорить, що цікавих предметів у шкільній програмі є дуже багато. Але їй найбільше до вподоби малювання, фізкультура та трудове навчання. І не дивно, що саме заняття спортом подобаються дівчині, адже гарна спортивна підготовка – запорука її успіху у хореографії та гімнастиці, якими займається Ангеліна дуже давно. Різні складні вправи, яким навчається наша іменинниця на цих гуртках, допомагають їй тримати рівновагу та вирівнюють поставу, що є важливим для дівчаток. Ангеліна мріє вирости і стати високою і стрункою гімнасткою, про яку писатимуть у газетах, їздити на змагання і займати призові місця. До слова, цього року вона вже двічі брала участь у змаганнях.Але найзаповітнішою мрією нашої іменинниці, як і більшості діток Небесного Легіону, є мир в Україні. Вона хоче, аби кожен батько зі східних фронтів повернувся додому до своїх діток. Тому й слово «Україна» для неї не просто набір букв, і не лише назва однієї з країн на карті. Це маленький рай на землі, місце, яке потрібно відвойовувати у кривавій борні заради миру та спокою майбутніх поколінь. І Ангеліна пишається своїм татком, що поклав своє життя за Україну. З ним вона проводила багато часу і згадує про це кожного дня. Руслан назавжди залишиться взірцем для неї, і дівчинка зробить усе від неї залежне, аби батько пишався своєю донечкою.Тож не дивно, що Ангеліна залюбки переглядає мультфільми, де головні герої сміливі та відважні, готові завжди кинутися на поміч потребуючим, перемогти зло, піймати злочинців та вирішити усі проблеми. А особливо, коли ці герої - дівчата. Найкращими поміж інших Ангеліна обрала «Міа та я» і «Леді Баг та Супер-кіт».А доброти та любові дівчинка учиться у братів наших менших – своїх улюбленців, собак Біма та Бублика. Песики охороняють їхній будинок, і з ними Ангеліна залюбки проводить безліч часу, піклується про них, годує та доглядає. Інша домашня живність під наглядом молодшого братика Дмитрика.Окрім того, що для братика Ангелінка є опорою та підтримкою повсякчас, можна сказати, справжнім авторитетом, то і для матусі Олени вона є неабиякою помічницею. Для неї жодних труднощів немає у тому, щоб помити посуду на кухні або ж спекти млинці разом з ненькою. І, так як дівчинка розуміє, що матуся на роботі дуже втомлюється, частенько робить для неї сюрпризи: підмітає в кімнатах, доки Олени немає вдома та готує неньці гарячий чай.Однією із мрій нашої іменинниці є подорожі. Минулого року вона з мамою відпочивала у Туреччині, де найбільше сподобалося море з високими хвилями. А цього літа уже всією родиною перебували у таборі поблизу Кам’янця-Подільського. У кінці липня цього року Ангеліна вперше самостійно (без мами) вирушила за кордон. Разом з іншими дітками її віку дівчинка побувала у Австрії. Там їй найбільше запам’яталися екскурсії на льодовик у горах та до водоспаду. Ангеліна і надалі мріє подорожувати, зокрема хотіла б ще поїхати у Карпати та побувати у столиці.Олена говорить, що матеріальний стан її сім’ї є задовільним, жінка отримує пенсію по втраті годувальника та працює мерчендайзером. Тож усіма необхідними речами намагається забезпечити діток своїми силами. Але завжди є потреба в одязі та взутті, так як дітки цього віку ростуть дуже швидко. Олена вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. А дівчинка пригадує, як минулого року, коли вона перебувала в лікарні, до неї навідались волонтери нашого проекту разом із гостями з Латвії. Такі зустрічі завжди незабутні. А ще, Ангелінка дуже любить приємні несподіванки та отримувати подарунки.Голяновська Ангеліна.Невдовзі 8 років (18.09.2010). Володимир-Волинський р-н .Зріст: 138; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.