Юна волинянка візьме участь у Олімпійських іграх

Спортсменка з Волинівізьме участь у літніх юнацьких Олімпійських іграх. Загалом Україну представлять 55 спортсменів, 13 з яких – легкоатлети.Змагання відбудуться з 6 по 18 жовтня у Буенос-Айресі (Аргентина), - йдеться на сайті федерації легкої атлетики України.Загалом у Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206-ти країн, які розіграють нагороди у 32 видах спорту.Нагадаємо, що українські легкоатлети свої ліцензії здобували на юнацькому чемпіонаті Європи у Дьйорі у липні цього року.Відтак, волинянка Касян Дарина змагатиметься у дисципліні "Спортивна ходьба на 5000 метрів".