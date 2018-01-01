Юна волинянка візьме участь у Олімпійських іграх
Сьогодні, 19:36
Спортсменка з Волині Дарина Касян візьме участь у літніх юнацьких Олімпійських іграх. Загалом Україну представлять 55 спортсменів, 13 з яких – легкоатлети.
Змагання відбудуться з 6 по 18 жовтня у Буенос-Айресі (Аргентина), - йдеться на сайті федерації легкої атлетики України.
Загалом у Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206-ти країн, які розіграють нагороди у 32 видах спорту.
Нагадаємо, що українські легкоатлети свої ліцензії здобували на юнацькому чемпіонаті Європи у Дьйорі у липні цього року.
Відтак, волинянка Касян Дарина змагатиметься у дисципліні "Спортивна ходьба на 5000 метрів".
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Змагання відбудуться з 6 по 18 жовтня у Буенос-Айресі (Аргентина), - йдеться на сайті федерації легкої атлетики України.
Загалом у Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206-ти країн, які розіграють нагороди у 32 видах спорту.
Нагадаємо, що українські легкоатлети свої ліцензії здобували на юнацькому чемпіонаті Європи у Дьйорі у липні цього року.
Відтак, волинянка Касян Дарина змагатиметься у дисципліні "Спортивна ходьба на 5000 метрів".
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