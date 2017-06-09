Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях





Нагадаємо, що до столиці прибули – 31 команда зі всієї України, Білорусії та Німеччини., - йдеться на сайті



За результатами забігів у номінації «тандем», переможцями та призерами Міжнародних змаганнях «Найсильніший пожежний-рятувальник» України стали:



1-ше місце – Головне управління ДСНС України у Миколаївській області;



2-ге місце - Головне управління ДСНС України у Рівненській області;



3-тє місце – Головне управління ДСНС України у Волинській області.

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