Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях
Сьогодні, 17:42
У Києві сьогодні, 16 вересня, з самого ранку на Хрещатику продовжилися Міжнародні змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник». Волинські рятувальники посіли почесне 3-тє місце.
Нагадаємо, що до столиці прибули – 31 команда зі всієї України, Білорусії та Німеччини., - йдеться на сайті ДСНС України.
За результатами забігів у номінації «тандем», переможцями та призерами Міжнародних змаганнях «Найсильніший пожежний-рятувальник» України стали:
1-ше місце – Головне управління ДСНС України у Миколаївській області;
2-ге місце - Головне управління ДСНС України у Рівненській області;
3-тє місце – Головне управління ДСНС України у Волинській області.
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Нагадаємо, що до столиці прибули – 31 команда зі всієї України, Білорусії та Німеччини., - йдеться на сайті ДСНС України.
За результатами забігів у номінації «тандем», переможцями та призерами Міжнародних змаганнях «Найсильніший пожежний-рятувальник» України стали:
1-ше місце – Головне управління ДСНС України у Миколаївській області;
2-ге місце - Головне управління ДСНС України у Рівненській області;
3-тє місце – Головне управління ДСНС України у Волинській області.
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