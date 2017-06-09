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Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях

Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях
У Києві сьогодні, 16 вересня, з самого ранку на Хрещатику продовжилися Міжнародні змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник». Волинські рятувальники посіли почесне 3-тє місце.

Нагадаємо, що до столиці прибули – 31 команда зі всієї України, Білорусії та Німеччини., - йдеться на сайті ДСНС України.

За результатами забігів у номінації «тандем», переможцями та призерами Міжнародних змаганнях «Найсильніший пожежний-рятувальник» України стали:

1-ше місце – Головне управління ДСНС України у Миколаївській області;

2-ге місце - Головне управління ДСНС України у Рівненській області;

3-тє місце – Головне управління ДСНС України у Волинській області.

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Теги: рятувальники, змагання, волиняни
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