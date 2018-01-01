Транспортне свинство: лучанка скаржиться вечірній безлад у центрі

У Луцьку скаржаться на відсутність маршруток після 23 години, а також на гучні «перегони» мотоциклістів у центрі містаПро це в соцмережі Facebook написалаЖінка вважає, що на вулиці ввечері - безлад.«Судіть самі: вкотре прочекали на зупинці навпроти "Перлини" на маршрутку 12-тку чи будь-який інший транспорт (і 2-ка ще мала би йти, і 15-ий тролейбус) цілісіньку ГОДИНУ! І це пізно ввечері, після 23-ої, коли люди після роботи поспішають додому! До того ж, у суботу, може, хтось і прогулявся та затримався в центрі... Повна зупинка і молоді, хтось навіть з музінструментами, та були і середнього віку, і літні люди (на фото - лише третя частина тих, хто чекав, бо вже було 23.55 зазначено). Хтось пояснить, чому так відбувається?»- питає вона.Окрім того, лучанку обурили гучні «перегони» у пізній час у центрі міста.«І тих придурків (інакше не скажеш!), що постійно(!!) гасають зі скаженим ревінням проспектом Волі в цей нічний час, а саме трьох мотоциклістів і одну спортивну чорну гоночну - теж ніхто не зупинить! - лише за цю годину вони прогнались тричі! Тричі у всіх навколо і, я розумію, що і у всіх нещасних мешканців будинків, розташованих на пр.Волі, було відчуття, що вони поглухли, бо десь поруч злітає ввись ракета! А хтось, абсолютно точно, і злякався....» - йдеться у дописі.Зрештою, пише Гайдар, вона поїхала додому на таксі, як і частина інших людей, які чекали на маршрутку, хтось же подався додому пішки.«Я дуже змерзла, і вже закутана в теплу ковдру, з кружкою гарячого малинового чаю з імбирем, все ж таки цікавлюся: кому за все це транспортне свинство дякувати?!» - написала жінка.