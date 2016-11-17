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Для волинських судів куплять кондиціонерів на 200 тисяч

Для волинських судів куплять кондиціонерів на 200 тисяч
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області придбає 14 кондиціонерів, які встановлять у будинках правосуддя у регіоні.

Про це інформує ВолиньOnline.

Загальна вартість товарів становить 191,964 тисячі гривень.

Постачальника товару визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro». Придбають 14 одиниць техніки: кондиціонер Gree GWH07AAA-K3NNA2A/1A (1 шт.), кондиціонер Gree GWH09AAA-K3NNA2A/1A (4 шт.), кондиціонер Gree GWH12AAB-K3NNA2A (2 шт.) та кондиціонер Gree GWH18AAC-K3NNA2A/1A (7 шт.).

Договір уклали 5 вересня з підприємцем Русланом Панасевичем, зареєстрованим у селі Коршів Луцького району.

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Теги: кондиціонер, суд, тендер
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