Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом
Сьогодні, 01:27
Депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко оригінально привітав лісівників із професійним святом - Днем працівника лісу.
Обранець грмади виклав у мережу раритетне фото першого на Волині шкільного лісництва.
"З Днем працівників лісу!" - написав депутат.
Фото зроблене у селищі міського типу Цумань у 1978 році. Ройко також додав, що теж був лісничим.
Нагадаємо, День працівника лісу традиційно відзначають щорічно у третю неділю вересня. Цьогоріч волинські лісівники влаштували святкування у низці населених пунктів.
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Обранець грмади виклав у мережу раритетне фото першого на Волині шкільного лісництва.
"З Днем працівників лісу!" - написав депутат.
Фото зроблене у селищі міського типу Цумань у 1978 році. Ройко також додав, що теж був лісничим.
Нагадаємо, День працівника лісу традиційно відзначають щорічно у третю неділю вересня. Цьогоріч волинські лісівники влаштували святкування у низці населених пунктів.
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