Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом

Юрій Ройко оригінально привітав лісівників із професійним святом - Днем працівника лісу.



Обранець грмади виклав у мережу раритетне фото першого на Волині шкільного лісництва.



"З Днем працівників лісу!" - написав депутат.



Фото зроблене у селищі міського типу Цумань у 1978 році. Ройко також додав, що теж був лісничим.



Нагадаємо, День працівника лісу традиційно відзначають щорічно у третю неділю вересня. Цьогоріч волинські лісівники влаштували святкування у низці населених пунктів.



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