вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом

Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом
Депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко оригінально привітав лісівників із професійним святом - Днем працівника лісу.

Обранець грмади виклав у мережу раритетне фото першого на Волині шкільного лісництва.

"З Днем працівників лісу!" - написав депутат.

Фото зроблене у селищі міського типу Цумань у 1978 році. Ройко також додав, що теж був лісничим.

Нагадаємо, День працівника лісу традиційно відзначають щорічно у третю неділю вересня. Цьогоріч волинські лісівники влаштували святкування у низці населених пунктів.
Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: день працівника лісу, Юрій Ройко, Волинська обласна рада, депутат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом
Сьогодні, 01:27
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Транспортне свинство: лучанка скаржиться вечірній безлад у центрі
16 вересень, 23:16
Давайте поважати одне одного: волинянку обурили люди, які засмічували вулицю
16 вересень, 22:28
Рекордний улов: волинський атовець спіймав велетенську рибину. ФОТО
16 вересень, 21:56
Схожі новини
Ні землі, ні хати: депутат Волиньради показав «скромну» декларацію Ні землі, ні хати: депутат Волиньради показав «скромну» декларацію
20 квітень, 14:24
Майже півмільйона «у панчосі» та 10 ділянок: депутат Волиньради показав статки Майже півмільйона «у панчосі» та 10 ділянок: депутат Волиньради показав статки
05 травень, 09:12
Волинський депутат будує 3 відпочинкові бази в Шацьку і має сотні тисяч заощаджень Волинський депутат будує 3 відпочинкові бази в Шацьку і має сотні тисяч заощаджень
03 травень, 09:00
«Гола» зарплата та півмільйона в дружини: волинський лікар показав декларацію «Гола» зарплата та півмільйона в дружини: волинський лікар показав декларацію
02 травень, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський депутат оригінально привітав лісівників із професійним святом
Сьогодні, 01:27
 0
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Транспортне свинство: лучанка скаржиться вечірній безлад у центрі
16 вересень, 23:16
 0
Давайте поважати одне одного: волинянку обурили люди, які засмічували вулицю
16 вересень, 22:28
 0
Рекордний улов: волинський атовець спіймав велетенську рибину. ФОТО
16 вересень, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8