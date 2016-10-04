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У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО

У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У Володимирі-Волинському влаштували фестиваль "Смаковиця по-володимирськи".

Про це інформує «ВолиньUA».

Смачне дійство організували у парку Слов’янському, де влаштували чимало цікавих локацій. До прикладу, у «Хатинці лісника» – локації від волинських лісників – малечу навчали як змайструвати годівничку.

На фестивалі жителі міста могли не лише смачно поїсти, але й взяти участь у майстер-класах з приготування їжі. Крім цього, діяли фотозони та продавали різноманітні вироби ручної роботи. А ще тут шукали людей зі «смачним» прізвищем, проводили конкурси та вікторини, частували варениками та кулішем. На закінчення «Смаковиці» виступав гурт «Joryj kloc».
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО
У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО



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Теги: смаковиця, фестиваль, Володимир-Волинський
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