У місті на Волині – «смачний» фестиваль. ФОТО





Про це інформує



Смачне дійство організували у парку Слов’янському, де влаштували чимало цікавих локацій. До прикладу, у «Хатинці лісника» – локації від волинських лісників – малечу навчали як змайструвати годівничку.



На фестивалі жителі міста могли не лише смачно поїсти, але й взяти участь у майстер-класах з приготування їжі. Крім цього, діяли фотозони та продавали різноманітні вироби ручної роботи. А ще тут шукали людей зі «смачним» прізвищем, проводили конкурси та вікторини, частували варениками та кулішем. На закінчення «Смаковиці» виступав гурт «Joryj kloc».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському влаштували фестиваль "Смаковиця по-володимирськи".Про це інформує «ВолиньUA». Смачне дійство організували у парку Слов’янському, де влаштували чимало цікавих локацій. До прикладу, у «Хатинці лісника» – локації від волинських лісників – малечу навчали як змайструвати годівничку.На фестивалі жителі міста могли не лише смачно поїсти, але й взяти участь у майстер-класах з приготування їжі. Крім цього, діяли фотозони та продавали різноманітні вироби ручної роботи. А ще тут шукали людей зі «смачним» прізвищем, проводили конкурси та вікторини, частували варениками та кулішем. На закінчення «Смаковиці» виступав гурт«Joryj kloc».

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