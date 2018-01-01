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Воїни волинської бригади врятували пораненого собаку. ФОТО

Воїни волинської бригади врятували пораненого собаку. ФОТО
Бійці 14 ОМБр, які виконують завдання на Луганщині, врятували пса Хана, який отримав наскрізне кульове поранення.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

«Чотирилапий ветеран, врятований своїм», – пишуть у прес-службі бригади.

«Цей пес, Хан, що живе на передньому краї в одному з підрозділів нашої бригади, отримав наскрізне кульове поранення. Здавалося би, що тварина там, де ворожі кулі щохвилини загрожують людям? Але на передовій надзвичайно цінується життя кожного, хто поряд, у тому числі, й життя чотирилапого побратима, який за час служби став вірним і надійним другом, розрадою серед напружених фронтових буднів.

Тому хлопці доклали максимум зусиль для того, аби вилікувати Хана, і нині він, уже одужавши від поранення, «на правах ветерана продовжує службу, користуючись авторитетом в підрозділі». Порятунок Хана став подарунком і для його родини, адже пес зі щирою батьківською відданістю дбає про свою пару і своїх цуценят. І виростуть вони, без сумніву, такими ж героями, як татко! :)

Ясна річ, пес, для якого, на щастя, все закінчилося добре, не усвідомлює, за що постраждав, але беззастережно відчуває людську доброту і турботу, розуміє, що його не залишили напризволяще, бо наші вояки, українські військові, своїх не кидають.

Навіть чотирилапих...», – йдеться у дописі.
Воїни волинської бригади врятували пораненого собаку. ФОТО
Воїни волинської бригади врятували пораненого собаку. ФОТО
Воїни волинської бригади врятували пораненого собаку. ФОТО

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Теги: тварина, Волинь, Луганщина, бригада, військовий, Схід
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