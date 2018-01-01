Воїни волинської бригади врятували пораненого собаку. ФОТО

Бійці 14 ОМБр, які виконують завдання на Луганщині, врятували пса Хана, який отримав наскрізне кульове поранення.Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.«Чотирилапий ветеран, врятований своїм», – пишуть у прес-службі бригади.«Цей пес, Хан, що живе на передньому краї в одному з підрозділів нашої бригади, отримав наскрізне кульове поранення. Здавалося би, що тварина там, де ворожі кулі щохвилини загрожують людям? Але на передовій надзвичайно цінується життя кожного, хто поряд, у тому числі, й життя чотирилапого побратима, який за час служби став вірним і надійним другом, розрадою серед напружених фронтових буднів.Тому хлопці доклали максимум зусиль для того, аби вилікувати Хана, і нині він, уже одужавши від поранення, «на правах ветерана продовжує службу, користуючись авторитетом в підрозділі». Порятунок Хана став подарунком і для його родини, адже пес зі щирою батьківською відданістю дбає про свою пару і своїх цуценят. І виростуть вони, без сумніву, такими ж героями, як татко! :)Ясна річ, пес, для якого, на щастя, все закінчилося добре, не усвідомлює, за що постраждав, але беззастережно відчуває людську доброту і турботу, розуміє, що його не залишили напризволяще, бо наші вояки, українські військові, своїх не кидають.Навіть чотирилапих...», – йдеться у дописі.