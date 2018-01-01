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Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО

Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Журналістка мережі Анна Манюхіна вийшла заміж.

Про це пише Район.in.ua.

Її обранцем став Ігор Карпюк з Кременця, Рожищенського району.

Пара зареєструвала шлюб 1 вересня, а 16 вересня, відбулася церемонія вінчання молодят та весільний бенкет.
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО

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Теги: весілля, журналіст, Волинь
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