Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Журналістка мережі Анна Манюхіна вийшла заміж.
Про це пише Район.in.ua.
Її обранцем став Ігор Карпюк з Кременця, Рожищенського району.
Пара зареєструвала шлюб 1 вересня, а 16 вересня, відбулася церемонія вінчання молодят та весільний бенкет.
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Про це пише Район.in.ua.
Її обранцем став Ігор Карпюк з Кременця, Рожищенського району.
Пара зареєструвала шлюб 1 вересня, а 16 вересня, відбулася церемонія вінчання молодят та весільний бенкет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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