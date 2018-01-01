Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО

Анна Манюхіна вийшла заміж.



Про це пише



Її обранцем став Ігор Карпюк з Кременця, Рожищенського району.



Пара зареєструвала шлюб 1 вересня, а 16 вересня, відбулася церемонія вінчання молодят та весільний бенкет.



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