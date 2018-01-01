20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком

Анастасії Джум.



Про це дівчина повідомляє на сторінці у





Анастасія з дитинства хворіє на нерофіброматоз, а нині в неї виявили рак.



"В МЕНЕ РАК!Знайшли чотири пухлини,зробили дві операції,залишилось ще дві,одна на шиї друга в головному мозку. Зараз я проходжу хімію терапію,а наступні будуть ще радіо випромінювання. Потрібні кошти на подальше довготривале лікування. Просимо допомоги у всіх небайдужих", - йдеться у дописі.



Номер картки приват банку:5168757342019801-мама Світлана

Номер моб.:0950978657-Настя



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти хворійПро це дівчина повідомляє на сторінці у facebook «Я люблю Ковель».Анастасія з дитинства хворіє на нерофіброматоз, а нині в неї виявили рак."В МЕНЕ РАК!Знайшли чотири пухлини,зробили дві операції,залишилось ще дві,одна на шиї друга в головному мозку. Зараз я проходжу хімію терапію,а наступні будуть ще радіо випромінювання. Потрібні кошти на подальше довготривале лікування. Просимо допомоги у всіх небайдужих", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію