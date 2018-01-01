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20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком

20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком
Небайдужих волинян просять допомогти хворій Анастасії Джум.

Про це дівчина повідомляє на сторінці у facebook «Я люблю Ковель».


Анастасія з дитинства хворіє на нерофіброматоз, а нині в неї виявили рак.

"В МЕНЕ РАК!Знайшли чотири пухлини,зробили дві операції,залишилось ще дві,одна на шиї друга в головному мозку. Зараз я проходжу хімію терапію,а наступні будуть ще радіо випромінювання. Потрібні кошти на подальше довготривале лікування. Просимо допомоги у всіх небайдужих", - йдеться у дописі.

Номер картки приват банку:5168757342019801-мама Світлана
Номер моб.:0950978657-Настя
20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком
20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком
20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком
20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком
20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком

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Теги: кошти, благодійність
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