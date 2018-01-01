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На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО

На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО
Поблизу села Лужки Жовківського району Львівської області зіткнулися легковик та пасажирський автобус. Внаслідок ДТП одна людина загинула, вісім – травмовані.

ДТП трапилася 16 вересня, о 23:55 на автодорозі Львів – Рава-Руська, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 22-річний мешканець Жовківського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан», який рухався за маршрутом Чернівці – Гдиня під керуванням 21-річного жителя Івано-Франківщини і який внаслідок зіткнення перекинувся на ліву сторону. В автобусі перебувало 2 водія та 51 пасажир.

Від отриманих травм водій легковика помер на місці події.

З тілесними ушкодження до лікарні доставили восьмеро пасажирів автобуса, мешканців Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернігівської та Донецької областей віком 22-47 років. Після надання медичної допомоги одного з них відпустили, інших – госпіталізували.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО
На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО
На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО
На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Львівщина
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