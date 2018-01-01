вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата

Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата
У селищі Шацьк на подвір'ї люди виявили тіло свого родича.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.

Поліцейським надійшло повідомлення про те, що люди виявили тіло свого брата, 1979 року народження.

На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили.

Тіло померлого направили до бюро судово-медичної експертизи.

Також встановили, що за життя чоловік зловживав алкоголем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тіло, Шацьк, Волинь, смерть, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка
Сьогодні, 10:55
У селі на Волині згорів сарай і житловий будинок
Сьогодні, 10:50
Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата
Сьогодні, 10:45
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Сьогодні, 10:15
На Волині ремонтують одну з найгірших доріг області
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
Зникла волинянка могла померти від переохолодження Зникла волинянка могла померти від переохолодження
12 квітень, 16:33
У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці
03 вересень, 10:54
У котельні «Ковельтепла» виявили тіло чоловіка У котельні «Ковельтепла» виявили тіло чоловіка
27 серпень, 09:34
У волинянина на Гряді вкрали дорогі шорти У волинянина на Гряді вкрали дорогі шорти
16 липень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка
Сьогодні, 10:55
 0
У селі на Волині згорів сарай і житловий будинок
Сьогодні, 10:50
 0
Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата
Сьогодні, 10:45
 0
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Сьогодні, 10:15
 0
На Волині ремонтують одну з найгірших доріг області
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8