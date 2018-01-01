Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



Поліцейським надійшло повідомлення про те, що люди виявили тіло свого брата, 1979 року народження.



На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили.



Тіло померлого направили до бюро судово-медичної експертизи.



Також встановили, що за життя чоловік зловживав алкоголем.

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