У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка
Сьогодні, 10:55
У жителя Шацького району 1972 року народження вилучили вогнепальну зброю.
Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання жителя Шацького району, 1972 року народження виявили та зафіксували факт зберігання нарізної вогнепальної зброї (карабін) невстановленого зразка та калібру.
Вилучену зброю направили для проведення дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Наразі правоохоронці проводять подальшу перевірка в рамках кримінального провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).
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Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання жителя Шацького району, 1972 року народження виявили та зафіксували факт зберігання нарізної вогнепальної зброї (карабін) невстановленого зразка та калібру.
Вилучену зброю направили для проведення дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Наразі правоохоронці проводять подальшу перевірка в рамках кримінального провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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