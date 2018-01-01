Чоловік під час сварки кинув у дівчину гранату
Сьогодні, 11:06
У гуртожитку у місті Дніпрорудне Запорізької області чоловік кинув у дівчину бойову гранату.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, - пише 24 канал.
Він зазначив, що інцедент стався під час сварки.
"У кімнаті гуртожитку молода людина, 1992 р.н., під час раптово виниклої сварки зі своєю співмешканкою, 1998 р.н., кинув у її бік ручну осколкову гранату, яка вибухнула", – написав він.
У результаті події дівчина отримала осколкові поранення ніг. Стан потерпілої невідомий.
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Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, - пише 24 канал.
Він зазначив, що інцедент стався під час сварки.
"У кімнаті гуртожитку молода людина, 1992 р.н., під час раптово виниклої сварки зі своєю співмешканкою, 1998 р.н., кинув у її бік ручну осколкову гранату, яка вибухнула", – написав він.
У результаті події дівчина отримала осколкові поранення ніг. Стан потерпілої невідомий.
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