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Чоловік під час сварки кинув у дівчину гранату

Чоловік під час сварки кинув у дівчину гранату
У гуртожитку у місті Дніпрорудне Запорізької області чоловік кинув у дівчину бойову гранату.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, - пише 24 канал.

Він зазначив, що інцедент стався під час сварки.

"У кімнаті гуртожитку молода людина, 1992 р.н., під час раптово виниклої сварки зі своєю співмешканкою, 1998 р.н., кинув у її бік ручну осколкову гранату, яка вибухнула", – написав він.

У результаті події дівчина отримала осколкові поранення ніг. Стан потерпілої невідомий.



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Теги: граната, сварка
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