Чоловік під час сварки кинув у дівчину гранату





Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, - пише



Він зазначив, що інцедент стався під час сварки.



"У кімнаті гуртожитку молода людина, 1992 р.н., під час раптово виниклої сварки зі своєю співмешканкою, 1998 р.н., кинув у її бік ручну осколкову гранату, яка вибухнула", – написав він.



У результаті події дівчина отримала осколкові поранення ніг. Стан потерпілої невідомий.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гуртожитку у місті Дніпрорудне Запорізької області чоловік кинув у дівчину бойову гранату.Про це повідомив заступник голови Нацполіції, - пише 24 канал Він зазначив, що інцедент стався під час сварки."У кімнаті гуртожитку молода людина, 1992 р.н., під час раптово виниклої сварки зі своєю співмешканкою, 1998 р.н., кинув у її бік ручну осколкову гранату, яка вибухнула", – написав він.У результаті події дівчина отримала осколкові поранення ніг. Стан потерпілої невідомий.

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