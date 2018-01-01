вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять пустити маршрутку на 55-ий мікрорайон

У Луцьку просять пустити маршрутку на 55-ий мікрорайон
У Луцьку просять внести зміни в маршрут №23, аби транспорт доїжджав до 55-го мікрорайону.

Про це на платформі "Відкрите місто" написала користувачка Ольга С.

За словами жінки, уже тривалий час в Луцьку відсутнє транспортне сполучення з 55-м мікрорайоном, маршрут №33 повністю знятий.

"Пропоную внести зміни до маршруту №23, щоб він з пр. Соборності повертав на Чорновола - Липинського - і виїжджав на Карпенка-Карого.
Зміни незначні, а мешканці цього району зможуть доїхати і на Київський майдан, в центр, і в сторону КРЗ", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку просять пустити маршрутку на 55-ий мікрорайон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ідея хороша, але водієві доведеться оминати зупинку навпроти гіпермаркету «Там-Там» яку вони всі дуже полюбляють із за великого скупчення там пасажирів. Мабуть буде перевізник відмовлятися.
Відповісти
А просто зробити через одну маршрутку 23, і 23а - кепала не хватило? А краще - НОВИЙ маршрут створити для жителів новобудов, там реально вже цілий квартал побудовано. Ні, треба те, що ЗРУЧНЕ людям, перекроїти і запаскудити. Доречі, а де таки 4-ка, забили і забули вже?
Відповісти
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Сьогодні, 11:28
Отруєння волинян на Рівненщині: деталі інциденту
Сьогодні, 11:25
У Луцьку просять пустити маршрутку на 55-ий мікрорайон
Сьогодні, 11:10
Чоловік під час сварки кинув у дівчину гранату
Сьогодні, 11:06
У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
На Волині перевіряли перевізників: виявили півтисячі порушень. ВІДЕО На Волині перевіряли перевізників: виявили півтисячі порушень. ВІДЕО
10 вересень, 13:38
Волиняни почали більше їздити тролейбусами Волиняни почали більше їздити тролейбусами
06 вересень, 19:45
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
05 вересень, 17:13
У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву
30 серпень, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
Сьогодні, 12:44
 0
Де у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 12:40
 0
На волинських дорогах хочуть встановити 20 відеокамер
Сьогодні, 12:38
 0
ПриватБанк фінансуватиме бізнес під 4% річних*
Сьогодні, 12:23
 0
У Луцьку на Рівненській – аварія
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8