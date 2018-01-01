У Луцьку просять пустити маршрутку на 55-ий мікрорайон

У Луцьку просять внести зміни в маршрут №23, аби транспорт доїжджав до 55-го мікрорайону.Про це на платформі "Відкрите місто" написала користувачкаЗа словами жінки, уже тривалий час в Луцьку відсутнє транспортне сполучення з 55-м мікрорайоном, маршрут №33 повністю знятий."Пропоную внести зміни до маршруту №23, щоб він з пр. Соборності повертав на Чорновола - Липинського - і виїжджав на Карпенка-Карого.Зміни незначні, а мешканці цього району зможуть доїхати і на Київський майдан, в центр, і в сторону КРЗ", - йдеться у повідомленні.