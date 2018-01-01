У Луцьку просять пустити маршрутку на 55-ий мікрорайон
Сьогодні, 11:10
У Луцьку просять внести зміни в маршрут №23, аби транспорт доїжджав до 55-го мікрорайону.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала користувачка Ольга С.
За словами жінки, уже тривалий час в Луцьку відсутнє транспортне сполучення з 55-м мікрорайоном, маршрут №33 повністю знятий.
"Пропоную внести зміни до маршруту №23, щоб він з пр. Соборності повертав на Чорновола - Липинського - і виїжджав на Карпенка-Карого.
Зміни незначні, а мешканці цього району зможуть доїхати і на Київський майдан, в центр, і в сторону КРЗ", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала користувачка Ольга С.
За словами жінки, уже тривалий час в Луцьку відсутнє транспортне сполучення з 55-м мікрорайоном, маршрут №33 повністю знятий.
"Пропоную внести зміни до маршруту №23, щоб він з пр. Соборності повертав на Чорновола - Липинського - і виїжджав на Карпенка-Карого.
Зміни незначні, а мешканці цього району зможуть доїхати і на Київський майдан, в центр, і в сторону КРЗ", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Ідея хороша, але водієві доведеться оминати зупинку навпроти гіпермаркету «Там-Там» яку вони всі дуже полюбляють із за великого скупчення там пасажирів. Мабуть буде перевізник відмовлятися.
А просто зробити через одну маршрутку 23, і 23а - кепала не хватило? А краще - НОВИЙ маршрут створити для жителів новобудов, там реально вже цілий квартал побудовано. Ні, треба те, що ЗРУЧНЕ людям, перекроїти і запаскудити. Доречі, а де таки 4-ка, забили і забули вже?
Останні новини
Отруєння волинян на Рівненщині: деталі інциденту
Сьогодні, 11:25
У Луцьку просять пустити маршрутку на 55-ий мікрорайон
Сьогодні, 11:10
Чоловік під час сварки кинув у дівчину гранату
Сьогодні, 11:06
У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка
Сьогодні, 10:55