Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Сьогодні, 11:28
Волинський ведучий Богдан Коваль у свій день народження показав кілька дитячих знімків.
Старі фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Хоч і був ще тоді геть молодим, але вже діловим. А нині, здається, в душі відчуваю себе занадто старим. Бо вже почалося, що і трава була зеленіша, і дороги рівніші, і яблука смачніші", - йдеться у дописі.
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Старі фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Хоч і був ще тоді геть молодим, але вже діловим. А нині, здається, в душі відчуваю себе занадто старим. Бо вже почалося, що і трава була зеленіша, і дороги рівніші, і яблука смачніші", - йдеться у дописі.
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