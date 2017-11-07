Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом

Волинський ведучийу свій день народження показав кілька дитячих знімків.Старі фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook."Хоч і був ще тоді геть молодим, але вже діловим. А нині, здається, в душі відчуваю себе занадто старим. Бо вже почалося, що і трава була зеленіша, і дороги рівніші, і яблука смачніші", - йдеться у дописі.