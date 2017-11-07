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Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом

Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Волинський ведучий Богдан Коваль у свій день народження показав кілька дитячих знімків.

Старі фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Хоч і був ще тоді геть молодим, але вже діловим. А нині, здається, в душі відчуваю себе занадто старим. Бо вже почалося, що і трава була зеленіша, і дороги рівніші, і яблука смачніші", - йдеться у дописі.

Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом

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Теги: Богдан Коваль, фото, діти, спогади
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