вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селі тимчасово відключать газ

У волинському селі тимчасово відключать газ
В селі Ковбань Горохівського району тимчасово відключать газ.

Так, з 18 до 19 вересня, у зв`язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газопроводах високого тиску в населеному пункті буде тимчасово призупинено газопостачання, - інформує ПАТ "Волиньгаз".

У населеному пункті мешкає 17 абонентів.

Відновлення газопостачання відбудеться 19 вересня 2018 року після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Львова маршрутка на смерть переїхала бабусю
Сьогодні, 12:00
У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами
Сьогодні, 11:56
На Волині в машині у чоловіка знайшли саморобну рушницю
Сьогодні, 11:41
У волинському селі тимчасово відключать газ
Сьогодні, 11:41
Волинський ведучий-іменинник показав дитячі фото на горщику та за кермом
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
На Волині відключать від газу 15 сіл На Волині відключать від газу 15 сіл
14 серпень, 19:24
У Ковельському районі без газу залишаться півтори тисячі людей У Ковельському районі без газу залишаться півтори тисячі людей
14 липень, 23:26
На Волині у деяких селах відключать газ На Волині у деяких селах відключать газ
04 червень, 09:58
У місті на Волині тимчасово відключать газ У місті на Волині тимчасово відключать газ
15 травень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
Сьогодні, 12:44
 0
Де у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 12:40
 0
На волинських дорогах хочуть встановити 20 відеокамер
Сьогодні, 12:38
 0
ПриватБанк фінансуватиме бізнес під 4% річних*
Сьогодні, 12:23
 0
У Луцьку на Рівненській – аварія
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8