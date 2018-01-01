У волинському селі тимчасово відключать газ





Так, з 18 до 19 вересня, у зв`язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газопроводах високого тиску в населеному пункті буде тимчасово призупинено газопостачання, - інформує ПАТ "Волиньгаз".



У населеному пункті мешкає 17 абонентів.



Відновлення газопостачання відбудеться 19 вересня 2018 року після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.





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