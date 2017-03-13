На Волині в машині у чоловіка знайшли саморобну рушницю
Сьогодні, 11:41
Співробітники поліції вилучили у 34-річного жителя Камінь-Каширського району незареєстровану рушницю.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У Камінь-Каширському районі співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами поліції вилучили у 34-річного жителя цього ж району незареєстровану саморобну рушницю.
Саморобну зброю та один набій до неї знайшли у салоні автомобіля «Renault Laguna», за кермом якого перебував волинянин.
Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У Камінь-Каширському районі співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами поліції вилучили у 34-річного жителя цього ж району незареєстровану саморобну рушницю.
Саморобну зброю та один набій до неї знайшли у салоні автомобіля «Renault Laguna», за кермом якого перебував волинянин.
Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Львова маршрутка на смерть переїхала бабусю
Сьогодні, 12:00
У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами
Сьогодні, 11:56
На Волині в машині у чоловіка знайшли саморобну рушницю
Сьогодні, 11:41
У волинському селі тимчасово відключать газ
Сьогодні, 11:41