На Волині в машині у чоловіка знайшли саморобну рушницю

Співробітники поліції вилучили у 34-річного жителя Камінь-Каширського району незареєстровану рушницю.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У Камінь-Каширському районі співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами поліції вилучили у 34-річного жителя цього ж району незареєстровану саморобну рушницю.Саморобну зброю та один набій до неї знайшли у салоні автомобіля «Renault Laguna», за кермом якого перебував волинянин.Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.