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На Волині в машині у чоловіка знайшли саморобну рушницю

На Волині в машині у чоловіка знайшли саморобну рушницю
Співробітники поліції вилучили у 34-річного жителя Камінь-Каширського району незареєстровану рушницю.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

У Камінь-Каширському районі співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами поліції вилучили у 34-річного жителя цього ж району незареєстровану саморобну рушницю.

Саморобну зброю та один набій до неї знайшли у салоні автомобіля «Renault Laguna», за кермом якого перебував волинянин.

Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Теги: поліція, зброя, кримінал
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