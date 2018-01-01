вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами

У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами
У 32-річного жителя Луцького району вилучили спортивну сумку з 163 набоями калібру 5,45 мм.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ГУНП у Волинській області.

Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: набої, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У центрі Львова маршрутка на смерть переїхала бабусю
Сьогодні, 12:00
У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами
Сьогодні, 11:56
На Волині в машині у чоловіка знайшли саморобну рушницю
Сьогодні, 11:41
У волинському селі тимчасово відключать газ
Сьогодні, 11:41
Схожі новини
У волинян вилучили приховані набої У волинян вилучили приховані набої
13 вересень, 09:58
У волинян вилучили набої, які їм дісталися «у спадок» У волинян вилучили набої, які їм дісталися «у спадок»
12 вересень, 08:58
На Волині поліцейські виявили майже 50 набоїв різного калібру. ФОТО На Волині поліцейські виявили майже 50 набоїв різного калібру. ФОТО
07 вересень, 11:58
У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
03 вересень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
Сьогодні, 12:44
 0
Де у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 12:40
 0
На волинських дорогах хочуть встановити 20 відеокамер
Сьогодні, 12:38
 0
ПриватБанк фінансуватиме бізнес під 4% річних*
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8