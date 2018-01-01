У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами





Про це повідомили у прес-службі



Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 32-річного жителя Луцького району вилучили спортивну сумку з 163 набоями калібру 5,45 мм.Про це повідомили у прес-службі Волинського ГУНП у Волинській області Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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