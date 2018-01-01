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Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО

Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО
Ведучий телешоу "Ранок Нової Волині" Влад Зінкевич одружився зі співачкою Альоною Слободенюк.

Про це у Facebook написав луцький шоумен Михайло Кузьмич.

"Одружуємо сьогодні іще дну класнючу і мега позитивну пару: це Альона Слободенюк та Vlad Zinkevych! Щастя вам, друзі! Із любов‘ю - уся команда Телешоу "Ранок Нової Волині", - йдеться у дописі.

Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО
Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО
Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО
Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: весілля
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