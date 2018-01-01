ПриватБанк фінансуватиме бізнес під 4% річних*

ПриватБанк перезапустив унікальну для України систему фінансування бізнесу через надання українським компаніям і підприємцям «Гарантованих платежів».Як повідомив керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку, цей інструмент дозволить бізнесу та підприємцям залучати ресурси під час поставки продукції з відстрочкою платежу лише під 4% річних.«Це чудовий стимул для зростання економіки, адже залучення таких ресурсів дешевше за будь-який банківський кредит і вигідніше використання власних коштів, – зазначив Сергій Клюєв. – «Гарантовані платежі» були розроблені банком ще в 2012 році, до 2016 року ними скористалися кілька десятків тисяч клієнтів ПриватБанку. За останні 1,5 року ми значно переформатували продукт, зробивши його ще більш зручним, і зараз провели «перезапуск» його продажу клієнтам. «Гарантовані платежі» дуже зручні для виробників і дозволяють користуватися позиковими коштами за найнижчими ставками, що значно знижує собівартість продукції та дає можливість працювати з більшою рентабельністю».Для отримання фінансування за програмою «Гарантовані платежі» клієнтам ПриватБанку достатньо подати заявку в «Приват24 для бізнесу»: cb.pb.ua. Крім того, користуватися дешевими ресурсами зможуть і контрагенти клієнта, таким чином знижується собівартість фінансування всього ланцюжка виробництва або реалізації товару.На сьогодні обсяг доступних клієнтам лімітів «Гарантованих платежів» становить 7 млрд грн, а отримати такий «товарний» кредит можуть понад 200 тисяч клієнтів по всій Україні.