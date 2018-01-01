У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста





Нагадаємо, що жителі цього села вже зверталися з вимогою вирішити транспортне питання до міської ради Луцька, однак необхідного рішення під час виконкому Луцькради так і не прийняли, - пише



Сьогодні, 17 вересня, жителі села прийшли під приміщення Волинської обласної ради з вимогою вирішення транспортного колапсу. Зауважимо, що представники обласної влади так і не вийшли до людей.



Розчаровані люди вирішили перекрити дорогу на проспекті Волі. Мітингарі ходять по пішохідному переході неподалік міської лікарні № 1.



«Суть страйку? Немає маршрутного сполучення, діти не можуть добратися до школи, дорослі – до роботи. 201-ша маршрутка набирає по 70 людей. Яким чином? Затрамбовує людей. Їде, а потім різко гальмує», – розповіла жителька села Промінь.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Промінь перекрили центральну вулицю обласного центру Волині – проспект Волі.Нагадаємо, що жителі цього села вже зверталися з вимогою вирішити транспортне питання до міської ради Луцька, однак необхідного рішення під час виконкому Луцькради так і не прийняли, - пише Волинська правда Сьогодні, 17 вересня, жителі села прийшли під приміщення Волинської обласної ради з вимогою вирішення транспортного колапсу. Зауважимо, що представники обласної влади так і не вийшли до людей.Розчаровані люди вирішили перекрити дорогу на проспекті Волі. Мітингарі ходять по пішохідному переході неподалік міської лікарні № 1.«Суть страйку? Немає маршрутного сполучення, діти не можуть добратися до школи, дорослі – до роботи. 201-ша маршрутка набирає по 70 людей. Яким чином? Затрамбовує людей. Їде, а потім різко гальмує», – розповіла жителька села Промінь.

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