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У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста

У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
Жителі села Промінь перекрили центральну вулицю обласного центру Волині – проспект Волі.

Нагадаємо, що жителі цього села вже зверталися з вимогою вирішити транспортне питання до міської ради Луцька, однак необхідного рішення під час виконкому Луцькради так і не прийняли, - пише Волинська правда.

Сьогодні, 17 вересня, жителі села прийшли під приміщення Волинської обласної ради з вимогою вирішення транспортного колапсу. Зауважимо, що представники обласної влади так і не вийшли до людей.

Розчаровані люди вирішили перекрити дорогу на проспекті Волі. Мітингарі ходять по пішохідному переході неподалік міської лікарні № 1.

«Суть страйку? Немає маршрутного сполучення, діти не можуть добратися до школи, дорослі – до роботи. 201-ша маршрутка набирає по 70 людей. Яким чином? Затрамбовує людей. Їде, а потім різко гальмує», – розповіла жителька села Промінь.

У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста




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Теги: мітинг, Промінь, дачники
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Коментарі 1
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Два погляди на ситуацію : 1-й, з гумором : "Лучани ! У середу на 11.00 на своїх авто збираємось у с. Промінь. Будемо їздити по селі сюди-туди, так, що б жоден місцевий не вийшов із двору. Акція у відповідь. Мотивація - різноманітна : від чому у Луцьку смердить до давай вибори мера. Кому, що до вподоби".
2-й, серйозний : чому влада і поліція допускають такі заходи? Чому не припиняють і не притягують до відповідальності учасників. Представник поліції має право регулювати дорожній рух. Поставте регулювальника. Хто не виконує його команди - несе відповідальність. І не буде безкінечного ходіння по нерегульованих переходах. Задовбали. Одні ходінням, інші - безпорадністю!!!
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