У Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста
Сьогодні, 12:44
Жителі села Промінь перекрили центральну вулицю обласного центру Волині – проспект Волі.
Нагадаємо, що жителі цього села вже зверталися з вимогою вирішити транспортне питання до міської ради Луцька, однак необхідного рішення під час виконкому Луцькради так і не прийняли, - пише Волинська правда.
Сьогодні, 17 вересня, жителі села прийшли під приміщення Волинської обласної ради з вимогою вирішення транспортного колапсу. Зауважимо, що представники обласної влади так і не вийшли до людей.
Розчаровані люди вирішили перекрити дорогу на проспекті Волі. Мітингарі ходять по пішохідному переході неподалік міської лікарні № 1.
«Суть страйку? Немає маршрутного сполучення, діти не можуть добратися до школи, дорослі – до роботи. 201-ша маршрутка набирає по 70 людей. Яким чином? Затрамбовує людей. Їде, а потім різко гальмує», – розповіла жителька села Промінь.
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Нагадаємо, що жителі цього села вже зверталися з вимогою вирішити транспортне питання до міської ради Луцька, однак необхідного рішення під час виконкому Луцькради так і не прийняли, - пише Волинська правда.
Сьогодні, 17 вересня, жителі села прийшли під приміщення Волинської обласної ради з вимогою вирішення транспортного колапсу. Зауважимо, що представники обласної влади так і не вийшли до людей.
Розчаровані люди вирішили перекрити дорогу на проспекті Волі. Мітингарі ходять по пішохідному переході неподалік міської лікарні № 1.
«Суть страйку? Немає маршрутного сполучення, діти не можуть добратися до школи, дорослі – до роботи. 201-ша маршрутка набирає по 70 людей. Яким чином? Затрамбовує людей. Їде, а потім різко гальмує», – розповіла жителька села Промінь.
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Коментарі 1
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2-й, серйозний : чому влада і поліція допускають такі заходи? Чому не припиняють і не притягують до відповідальності учасників. Представник поліції має право регулювати дорожній рух. Поставте регулювальника. Хто не виконує його команди - несе відповідальність. І не буде безкінечного ходіння по нерегульованих переходах. Задовбали. Одні ходінням, інші - безпорадністю!!!