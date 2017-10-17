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У Києві під час мітингу біля Генпрокуратури постраждали семеро поліцейських

У Києві під час мітингу біля Генпрокуратури постраждали семеро поліцейських
У ході заворушень під будівлею Генеральної прокуратури в Києві постраждали щонайменше семеро поліцейських.

Про повідомляє прес-служба столичної поліції в понеділок, 17 вересня, - пише Корреспондент.

У поліції заявляють, що протестувальники спровокували бійку з правоохоронцями, спробувавши потрапити всередину будівлі ГПУ.

"Під час заходу активісти розписали стіни будівлі, а потім агресивно налаштовані учасники намагалися потрапити в приміщення, застосували газові балончики, а потім виникла бійка зі співробітниками поліції, які забезпечували правопорядок. Під час конфлікту постраждало кілька правоохоронців, надати допомогу яким не було можливості через людей, які штурмували будівлю. Згодом учасники акції зробили коридор, поліцейські відступили. Постраждалим поліцейським надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Після цього учасники протесту спробували пошкодити вхідні двері в будівлю, а зсередини по них були застосовані вогнегасники. У відповідь у вікна ГПУ полетіло каміння і бруківка.
Про постраждалих з боку протестувальників поки даних немає.

Як повідомлялося, націоналісти пікетують ГПУ з вимогою звільнити заступника генпрокурора Євгена Єніна через екстрадицію в Росію Тимура Тумгоєва, який воював на боці України на Донбасі. У РФ його підозрюють в причетності до "Ісламської держави" і боях в Сирії.

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Теги: мітинг, Київ
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