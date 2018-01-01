На Волині затримали агресивного чоловіка, у якого вилучили патрони





Про це інформує військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у facebook.



Так, 14 вересня о 18:00 військовий наряд спільно з правоохоронцями під час несення служби з охорони громадського порядку затримали громадянина, який поводився підозріло.



При поверхневому огляді у чоловіка виявили та вилучили 19 патронів калібру 7,62 мм.



Для встановлення обставин стосовно затриманого громадянина військовослужбовці передали правопорушника слідчому оперативної групи.

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