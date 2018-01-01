У Луцьку затримали чоловіка, який крав у церквах вино та хрестики





Про це повідомили у



Раніше судимий 32-річний зловмисник викрадав із храмів вино, гроші із скриньок для пожертв, срібні ланцюжки та хрестики.



«Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні двох крадіжок із храмів міста за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.



Окрім цього, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний причетний до скоєння щонайменше ще чотирьох інших крадіжок майна громадян.



Затриманому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік крав із церков гроші, вино та дорогоцінності.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Раніше судимий 32-річний зловмисник викрадав із храмів вино, гроші із скриньок для пожертв, срібні ланцюжки та хрестики.«Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні двох крадіжок із храмів міста за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив, начальник ГУНП у Волинській області.Окрім цього, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний причетний до скоєння щонайменше ще чотирьох інших крадіжок майна громадян.Затриманому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію