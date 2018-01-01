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У Луцьку затримали чоловіка, який крав у церквах вино та хрестики

У Луцьку затримали чоловіка, який крав у церквах вино та хрестики
У Луцьку чоловік крав із церков гроші, вино та дорогоцінності.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Раніше судимий 32-річний зловмисник викрадав із храмів вино, гроші із скриньок для пожертв, срібні ланцюжки та хрестики.

«Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні двох крадіжок із храмів міста за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Окрім цього, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний причетний до скоєння щонайменше ще чотирьох інших крадіжок майна громадян.

Затриманому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.

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Теги: церква, Луцьк, злочин, крадіжка
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