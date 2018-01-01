На Волині чоловік торгував маковою соломою

Повідомили про підозру волинянину, який виготовляв та збував макову соломку.Про це повідмили у прес-службі прокуратури Волинської області.Маневицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництводосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України) 44-річним мешканцем села Градиськ.На початку серпня 2018 року чоловік, зібравши урожай незаконновирощеного на власній присадибні ділянці снотворного маку, виготовив із нього особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яку в подальшому незаконно зберігав удома з метою збуту.Упродовж серпня та вересня він двічі збував наркотик громадянам, азалишки макової соломи виявили та вилучили правоохоронці 12 вересня цього року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальногоправопорушення та обрали йому запобіжний захід у виді цілодобовогодомашнього арешту.