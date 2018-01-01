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На Волині чоловік торгував маковою соломою

На Волині чоловік торгував маковою соломою
Повідомили про підозру волинянину, який виготовляв та збував макову соломку.

Про це повідмили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Маневицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України) 44-річним мешканцем села Градиськ.

На початку серпня 2018 року чоловік, зібравши урожай незаконно
вирощеного на власній присадибні ділянці снотворного маку, виготовив із нього особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яку в подальшому незаконно зберігав удома з метою збуту.

Упродовж серпня та вересня він двічі збував наркотик громадянам, а
залишки макової соломи виявили та вилучили правоохоронці 12 вересня цього року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.

Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення та обрали йому запобіжний захід у виді цілодобового
домашнього арешту.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: мак, наркотик, Волинь, прокуратура
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