На Волині чоловік торгував маковою соломою
Сьогодні, 14:56
Повідомили про підозру волинянину, який виготовляв та збував макову соломку.
Про це повідмили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Маневицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України) 44-річним мешканцем села Градиськ.
На початку серпня 2018 року чоловік, зібравши урожай незаконно
вирощеного на власній присадибні ділянці снотворного маку, виготовив із нього особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яку в подальшому незаконно зберігав удома з метою збуту.
Упродовж серпня та вересня він двічі збував наркотик громадянам, а
залишки макової соломи виявили та вилучили правоохоронці 12 вересня цього року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення та обрали йому запобіжний захід у виді цілодобового
домашнього арешту.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідмили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Маневицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України) 44-річним мешканцем села Градиськ.
На початку серпня 2018 року чоловік, зібравши урожай незаконно
вирощеного на власній присадибні ділянці снотворного маку, виготовив із нього особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яку в подальшому незаконно зберігав удома з метою збуту.
Упродовж серпня та вересня він двічі збував наркотик громадянам, а
залишки макової соломи виявили та вилучили правоохоронці 12 вересня цього року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення та обрали йому запобіжний захід у виді цілодобового
домашнього арешту.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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