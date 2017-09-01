Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО

Олександр Черевко показав, як підросли місцеві лелеки.



Світлини птахів Олександр опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Протягом цілого літа із церковної дзвіниці спостерігали за народженням і розвитком лелечої сім'ї. Як швидко промайнув час... І вони уже дорослі залишили своє гніздо. Дай Бог дочекатися теплої весни і знову зустрітися з церковними лелеками", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священик і настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмопоказав, як підросли місцеві лелеки.Світлини птахів Олександр опублікував на своїй сторінці у Facebook."Протягом цілого літа із церковної дзвіниці спостерігали за народженням і розвитком лелечої сім'ї. Як швидко промайнув час... І вони уже дорослі залишили своє гніздо. Дай Бог дочекатися теплої весни і знову зустрітися з церковними лелеками", - йдеться у дописі.

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