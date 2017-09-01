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Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО

Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Священик і настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко показав, як підросли місцеві лелеки.

Світлини птахів Олександр опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом цілого літа із церковної дзвіниці спостерігали за народженням і розвитком лелечої сім'ї. Як швидко промайнув час... І вони уже дорослі залишили своє гніздо. Дай Бог дочекатися теплої весни і знову зустрітися з церковними лелеками", - йдеться у дописі.

Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО

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Теги: птахи, лелеки, фото
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