Волинський священик показав, як підросли церковні лелеки. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Священик і настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко показав, як підросли місцеві лелеки.
Світлини птахів Олександр опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом цілого літа із церковної дзвіниці спостерігали за народженням і розвитком лелечої сім'ї. Як швидко промайнув час... І вони уже дорослі залишили своє гніздо. Дай Бог дочекатися теплої весни і знову зустрітися з церковними лелеками", - йдеться у дописі.
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Світлини птахів Олександр опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом цілого літа із церковної дзвіниці спостерігали за народженням і розвитком лелечої сім'ї. Як швидко промайнув час... І вони уже дорослі залишили своє гніздо. Дай Бог дочекатися теплої весни і знову зустрітися з церковними лелеками", - йдеться у дописі.
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