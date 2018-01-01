Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання





Центр німецької мови у Луцьку, як і 14 інших таких закладів, які успішно працюють в Україні, пропонує всім зацікавленим курси німецької мови за міжнародними стандартами якості Goethe-Institut.



Як розповів керівник Центру німецької мови у місті Луцьку Андрій Цісар, заняття в Центрі проводять досвідчені, висококваліфіковані викладачі, котрі пройшли стажування у Німеччині, систематично вдосконалюють свій фаховий рівень через участь у семінарах, вебінарах та інших програмах підвищення кваліфікації викладачів німецької мови, котрі організовує Goethe-Institut в Україні та за кордоном. Усі викладачі мають сертифікати, які підтверджують високий рівень володіння німецькою мовою (Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2, Zentrale Oberstufenprüfung).



Двічі на рік (у вересні та в лютому) мовний центр проводить набір слухачів на курси вивчення німецької мови, які передбачають 6 академічних годин на тиждень і 80 годин за семестр. Щосеместру в нас навчаються в середньому 80 слухачів, а загальна їх кількість за час діяльності Центру сягає півтори тисячі.







Групи формуються в залежності від рівня знань слухачів. Переважна кількість учасників курсів відвідують заняття на початковому рівні (А1 та А2), багато слухачів опановують німецьку мову також на середньому (B1 і B2), а за умови достатньої кількості бажаючих ми пропонуємо й вищий рівень (С1 і С2) згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, розроблених Радою Європи. Навчання на мовних курсах орієнтоване на результат, і за умови постійної успішної роботи слухачі кожного семестру переходять на один рівень вище.



Значна частина учасників мовних курсів – це молодь, студенти, які прагнуть удосконалити володіння німецькою мовою, мають намір здобути освіту, пройти стажування чи працевлаштуватися за кордоном.



Окрім того, в Центрі навчаються представники німецької меншини, а також ті, хто використовує німецьку мову на роботі, під час подорожей або просто цікавиться нею як хобі.



Чимало наших слухачів відвідують заняття з метою підготовки до складання одного з міжнародних мовних іспитів (Start Deutsch, Fit in Deutsch, Goethe-Zertifikat, TestDaF та ін.) і отримання відповідних сертифікатів, які визнаються в усьому світі як роботодавцями, так і закладами освіти та громадськими організаціями.



Заняття в мовному Центрі проводяться за комунікативною методикою, яка успішно практикується в Goethe-Institut у всьому світі. У своїй роботі використовують найновіші навчально-методичні комплекси з Німеччини, які були спеціально розроблені для вивчення німецької мови як іноземної. За допомогою автентичних текстів, актуальної інформації з німецьких газет, журналів та інтернету слухачі курсів здобувають знання з сучасної німецької мови, які вони можуть застосувати на практиці, та водночас знайомляться з культурою та країною.







Форми роботи на заняттях постійно змінюються: слухачі працюють у групах, парах чи індивідуально. Різноманітні вправи, дискусії, рольові ігри та письмові завдання спрямовані на швидке оволодіння мовою.



Стосунки між викладачами і слухачами вибудовуються на партнерських засадах. Викладачі є надійними та компетентними помічниками слухачів протягом усього навчального процесу.



Goethe-Institut в Україні надає цьому мовному Центру допомогу навчальними матеріалами, методичною літературою та технічними засобами навчання, консультує з питань методики, дидактики викладання й управління мовними курсами. Він також сприяє підвищенню кваліфікації наших викладачів, регулярно організовуючи в Києві та в Німеччині мовні курси, методичні семінари, тренінги і програми відвідування занять.



Якщо Ви зацікавилися, відвідайте мовні курси! Вони працюють при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (проспект Волі, 13, кімн. 412, тел. 068-109-06-59, 066-115-05-59, e-mail:











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже майже 13 років у Луцьку діє Центр німецької мови, який має статус акредитованого партнера Goethe-Institut – культурного інституту Федеративної Республіки Німеччина, представленого у 78 країнах світу.Центр німецької мови у Луцьку, як і 14 інших таких закладів, які успішно працюють в Україні, пропонує всім зацікавленим курси німецької мови за міжнародними стандартами якості Goethe-Institut.Як розповів керівник Центру німецької мови у місті Луцьку, заняття в Центрі проводять досвідчені, висококваліфіковані викладачі, котрі пройшли стажування у Німеччині, систематично вдосконалюють свій фаховий рівень через участь у семінарах, вебінарах та інших програмах підвищення кваліфікації викладачів німецької мови, котрі організовує Goethe-Institut в Україні та за кордоном. Усі викладачі мають сертифікати, які підтверджують високий рівень володіння німецькою мовою (Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2, Zentrale Oberstufenprüfung).Двічі на рік (у вересні та в лютому) мовний центр проводить набір слухачів на курси вивчення німецької мови, які передбачають 6 академічних годин на тиждень і 80 годин за семестр. Щосеместру в нас навчаються в середньому 80 слухачів, а загальна їх кількість за час діяльності Центру сягає півтори тисячі.Групи формуються в залежності від рівня знань слухачів. Переважна кількість учасників курсів відвідують заняття на початковому рівні (А1 та А2), багато слухачів опановують німецьку мову також на середньому (B1 і B2), а за умови достатньої кількості бажаючих ми пропонуємо й вищий рівень (С1 і С2) згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, розроблених Радою Європи. Навчання на мовних курсах орієнтоване на результат, і за умови постійної успішної роботи слухачі кожного семестру переходять на один рівень вище.Значна частина учасників мовних курсів – це молодь, студенти, які прагнуть удосконалити володіння німецькою мовою, мають намір здобути освіту, пройти стажування чи працевлаштуватися за кордоном.Окрім того, в Центрі навчаються представники німецької меншини, а також ті, хто використовує німецьку мову на роботі, під час подорожей або просто цікавиться нею як хобі.Чимало наших слухачів відвідують заняття з метою підготовки до складання одного з міжнародних мовних іспитів (Start Deutsch, Fit in Deutsch, Goethe-Zertifikat, TestDaF та ін.) і отримання відповідних сертифікатів, які визнаються в усьому світі як роботодавцями, так і закладами освіти та громадськими організаціями.Заняття в мовному Центрі проводяться за комунікативною методикою, яка успішно практикується в Goethe-Institut у всьому світі. У своїй роботі використовують найновіші навчально-методичні комплекси з Німеччини, які були спеціально розроблені для вивчення німецької мови як іноземної. За допомогою автентичних текстів, актуальної інформації з німецьких газет, журналів та інтернету слухачі курсів здобувають знання з сучасної німецької мови, які вони можуть застосувати на практиці, та водночас знайомляться з культурою та країною.Форми роботи на заняттях постійно змінюються: слухачі працюють у групах, парах чи індивідуально. Різноманітні вправи, дискусії, рольові ігри та письмові завдання спрямовані на швидке оволодіння мовою.Стосунки між викладачами і слухачами вибудовуються на партнерських засадах. Викладачі є надійними та компетентними помічниками слухачів протягом усього навчального процесу.Goethe-Institut в Україні надає цьому мовному Центру допомогу навчальними матеріалами, методичною літературою та технічними засобами навчання, консультує з питань методики, дидактики викладання й управління мовними курсами. Він також сприяє підвищенню кваліфікації наших викладачів, регулярно організовуючи в Києві та в Німеччині мовні курси, методичні семінари, тренінги і програми відвідування занять.Якщо Ви зацікавилися, відвідайте мовні курси! Вони працюють при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (проспект Волі, 13, кімн. 412, тел. 068-109-06-59, 066-115-05-59, e-mail: [email protected] , web: www.goethe.de/ukraine/slz/luzk).

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