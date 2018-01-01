На що схожий Grand Central або з чим його порівнюють*

Маленька частинка Нью-Йорка практично у центрі міста – основна задумка Grand Central food terminal.Стіни розмальовані в стилі андеграунд, світлофори, будівлі, дороги – це все перенесено з реального міста. Тераса, подібна Central Park, додає особливого затишку даній локації.Головна ідея – різноманітність кухонь під одним дахом. Тут у кожного є можливість відчувати себе вільним, як у виборі страви, так і у виді відпочинку."Фішка закладу – це можливість кожного вечора з 20:00 насолоджуватись приємною лаунжовою музикою. Тут виступає багато молоді, яка прагне бути почутою. До речі, усіх талантів, які прагнуть проявити себе Grand Central залюбки запрошують до співпраці", - повідомили організатори.Також тут є стійка, яка шукає орендарів, як на постійну основу, так і для проведення майстер-класів, тижневі презентації продукції та ін.За детальнішою інформацією телефонуйте: +380 (50) 806 44 57.