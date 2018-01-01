На що схожий Grand Central або з чим його порівнюють*
Сьогодні, 18:28
Маленька частинка Нью-Йорка практично у центрі міста – основна задумка Grand Central food terminal.
Стіни розмальовані в стилі андеграунд, світлофори, будівлі, дороги – це все перенесено з реального міста. Тераса, подібна Central Park, додає особливого затишку даній локації.
Головна ідея – різноманітність кухонь під одним дахом. Тут у кожного є можливість відчувати себе вільним, як у виборі страви, так і у виді відпочинку.
"Фішка закладу – це можливість кожного вечора з 20:00 насолоджуватись приємною лаунжовою музикою. Тут виступає багато молоді, яка прагне бути почутою. До речі, усіх талантів, які прагнуть проявити себе Grand Central залюбки запрошують до співпраці", - повідомили організатори.
Також тут є стійка, яка шукає орендарів, як на постійну основу, так і для проведення майстер-класів, тижневі презентації продукції та ін.
За детальнішою інформацією телефонуйте: +380 (50) 806 44 57.
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Стіни розмальовані в стилі андеграунд, світлофори, будівлі, дороги – це все перенесено з реального міста. Тераса, подібна Central Park, додає особливого затишку даній локації.
Головна ідея – різноманітність кухонь під одним дахом. Тут у кожного є можливість відчувати себе вільним, як у виборі страви, так і у виді відпочинку.
"Фішка закладу – це можливість кожного вечора з 20:00 насолоджуватись приємною лаунжовою музикою. Тут виступає багато молоді, яка прагне бути почутою. До речі, усіх талантів, які прагнуть проявити себе Grand Central залюбки запрошують до співпраці", - повідомили організатори.
Також тут є стійка, яка шукає орендарів, як на постійну основу, так і для проведення майстер-класів, тижневі презентації продукції та ін.
За детальнішою інформацією телефонуйте: +380 (50) 806 44 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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