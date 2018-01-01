Чисто, світло, комфортно: якою буде інфекційна лікарня після ремонту. ФОТО

У Волинській обласній інфекційній лікарні ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» активними темпами провадить ремонти – вже нині частину відділень медзакладу не впізнати.Лікарню звели ще в 1954 році, тож приміщення дуже давно «не бачило» капітального ремонту. За останніх кілька років у закладі замінили вікна, утеплили фасад та модернізували котельню, встнановили пандуси, однак до ремонту палат та заміни мереж так і не дісталися. Проте цьогоріч у травні оголосили відкритий тендер на проведення капремонту медзакладу - торги виграв «Луцьксантехмонтаж №536». Загалом на ремонт лікарні залучать майже 43 мільйони гривень, з яких на 2018 рік виділили 20 мільйонів. Завершити ж роботи мають до червня 2019 року.Будівельники ще на початку літа розпочали капітальний ремонт трьох поверхів лікарні та заміну комунікацій. Загальна площа приміщень - 5225 кв м, а будівельний об’єм робіт (враховуючи заміну підлоги, штукатурку стін та вкладання плитки) - 25 580 метрів кубічних.«Ми однозначно впораємося із такими обсягами, можливо, навіть швидше від запланованих строків. Наразі ми виконали майже 30% робіт… Лікарня працює, тому ми розуміємо, наскільки оперативно треба все робити – ми не маємо права починати роботу у багатьох відділеннях одночасно, тому працюємо почергово. Наразі ми вже відремонтували одне крило – дитяче відділення та доросле відділення кишкових інфекцій, бак-лабораторію, стерильну, а також адміністративну частину», – розповіла перший заступник генерального директора компанії «Луцьксантехмонтаж №563». У відремонтовані відділення помаленьку «переїжджають» медики. Відтак, будівельники вже взялися за роботу над іншим крилом лікарні.Аби роботи відбувалися оперативно, тут одночасно працює до 80 будівельників. З першого дня вони активно взялися за демонтаж перегородок та дерев’яних боксів – таким чином, великі палати розділять цегляними перегородками на менші приміщення для комфорту пацієнтів.Будівельники підсилюють простінки металевими обоймами, замінюють дерев’яні вікна та двері, ремонтують підвіконні плити, перестеляють підлогу тощо. Крім того, у медзакладі значно збільшать кількість санвузлів.«Вже неможливо в кожну палату завести санвузол, бо ми працюємо з тим, що є, але їх кількість збільшиться. Це будуть зручні вбиральні для пацієнтів, з новою сантехнікою. Окрім того, будуть кімнати, облаштовані для людей із особливими потребами, з широкими дверима та додатковими перилами», - розповіла Ірина Патлашинська.Для зручності пацієнтів біля кожного ліжка встановлюють освітлення та спеціальну кнопку, яка дозволить викликати черговий медперсонал.У закладі також монтують одразу декілька видів сигналізації. Так, буде центральна протипожежна сигналізація, виведена на пульт, сигналізація проти задимлення та автоматичний контроль сигналізації до вибухонебезпечної концентрації газу, які реагуватимуть на можливу небезпеку. Відтак, у разі надзвичайної ситуації, всередині та на фасаді закладу спрацюють звукові та світлові сигнали.Нині будівельники також активно працюють над заміною вентиляційної системи та витяжок, які забезпечать кондиціонування приміщень.«В кожному відділенні лікарні запроектовані окремі припливні та витяжні системи вентиляції. Припливні системи забезпечать подачу підігрітого повітря у коридори та палати, видалення повітря також відбуватиметься з допомогою витяжної системи. Так, наприклад, у рентген-кабінеті передбачена спеціальна система видалення повітря двома способами – окремо із верхньої та нижньої зон, все відповідно до сучасних вимог», - додала Патлашинська.Будівельники запевняють, що зима не вплине на темпи ремонту, адже єдині роботи, пов’язані із фасадом, – заміну вентиляційної системи – завершать ще цьогоріч.Відтак, наступного року волиняни вже зможуть лікуватися в повністю оновленій, комфортній та світлій лікарні.«Приміщення було далеко не в найкращому стані. Тут працюють чудові фахівці, однак не від них залежав стан палат. Після ремонту це буде нова, сучасна, комфортна лікарня. Влада побачила, що є необхідність реконструкції, тому, сподіваюся, це лише «перший дзвоник» і реконструкція потягне за собою заміну обладнання та меблів на більш сучасні», - резюмувала перший заступник гендиректора «Луцьксантехмонтажу №536».