Волиняни тріумфували на марафоні у Дніпрі

Волинянистали чемпіонами України з марафонського бігу.Змагання відбувалися 16 вересня у Дніпрі у рамках ATB DNIPRO MARATHON, - повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області.Атлети долали дистанцію за досить комфортної погоди: у Дніпрі цього ранку було дещо пасмурно і прохолодно, а легкий вітерець більше відчувався на набережній. Після першої половини дистанції почав накрапати і поступово посилюватися дощ, проте і він не зіпсував бігу лідерам.У змаганнях серед жінок основна увага була прикута до Олександри Шафар. Всі деталі переходу екс-білоруски під кольори українського прапору владнали, і вона вперше взяла участь у чемпіонаті України з марафону.До цього у неї за плечами був виступ ще на одному національному офіційному турнірі – у липні на чемпіонаті України в Луцьку вона долала дистанцію 10000 метрів.У Дніпрі Шафар пробігла марафонську дистанцію з найкращим часом серед усіх учасниць, вперше завоювала титул чемпіонки України і встановила новий рекорд траси – 2:40.07 год.виграла срібну медаль (2:55.06 год), а– бронзову (3:06.21 год).Олександру тренує її чоловік - уславлений марафонецьУ змаганнях серед чоловіків учасникам переміг з рекордом траси лучанин(2:17.44 год).