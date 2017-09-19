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Волиняни тріумфували на марафоні у Дніпрі

Волиняни тріумфували на марафоні у Дніпрі
Волиняни Олександра Шафар і Микола Юхимчук стали чемпіонами України з марафонського бігу.

Змагання відбувалися 16 вересня у Дніпрі у рамках ATB DNIPRO MARATHON, - повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області.

Атлети долали дистанцію за досить комфортної погоди: у Дніпрі цього ранку було дещо пасмурно і прохолодно, а легкий вітерець більше відчувався на набережній. Після першої половини дистанції почав накрапати і поступово посилюватися дощ, проте і він не зіпсував бігу лідерам.

У змаганнях серед жінок основна увага була прикута до Олександри Шафар. Всі деталі переходу екс-білоруски під кольори українського прапору владнали, і вона вперше взяла участь у чемпіонаті України з марафону.

До цього у неї за плечами був виступ ще на одному національному офіційному турнірі – у липні на чемпіонаті України в Луцьку вона долала дистанцію 10000 метрів.

У Дніпрі Шафар пробігла марафонську дистанцію з найкращим часом серед усіх учасниць, вперше завоювала титул чемпіонки України і встановила новий рекорд траси – 2:40.07 год. Ольга Слута виграла срібну медаль (2:55.06 год), а Ольга Донченко – бронзову (3:06.21 год).

Олександру тренує її чоловік - уславлений марафонець Віталій Шафар.

У змаганнях серед чоловіків учасникам переміг з рекордом траси лучанин Микола Юхимчук (2:17.44 год).

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Теги: спорт, легка атлетика
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