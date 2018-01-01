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«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО

«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
Любешівській громаді офіційно представили новопризначеного голову районної державної адміністрації Сергія Фесика.

Посвідчення посадовцю вручили у понеділок, 17 вересня.

Нагадаємо, що згідно з указом Президента, Сергій Фесик почав виконувати обов’язки голови РДА з 14 вересня.

Привітати чиновника з призначенням на посаду приїхав голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, завітали також представники місцевих структур, органів влади та духовенство.

Олександр Савченко зазначив, що чекає від нового очільника РДА чітких та дієвих кроків, швидкого реагування на стан справ у районі, ефективного використання коштів та наповнення місцевих бюджетів. А також наголосив – за всі проблеми у Любешівському районі доведеться відповідати.

«Сергію Івановичу зовсім по-іншому доведеться відповідати за те, що було зроблено і за те, що повинно бути зроблено, за проекти, які не до кінця реалізовані у цьому році. За все прийдеться відповідати… Не дякуйте за довіру – мені потрібна людина, з якої я буду питати», – наголосив Олександр Савченко.

Натомість Сергій Фесик зауважив, що на посаду вступає з одним наміром – працювати на благо громади.

«Вступаючи на цю посаду, я чітко усвідомлюю всю ступінь відповідальності, яку несе ця посада. Я розумію, що це – не титул, а величезна відповідальність, це обов’язок перед людьми нашого краю. Я не хочу обіцяти і давати голослівні клятви, бо за кожне слово і обіцянку потрібно відповідати. Гарантую вам єдине – порядність, чесність і відкритість», – зазначив новопризначений голова РДА.

«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО
«Я розумію, що це – не титул»: представили нового голову Любешівської РДА. ФОТО

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Теги: Любешів, голова РДА, Сергій Фесик
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