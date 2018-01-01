Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 16:02
На Волині розшукують волинянку, яка пішла з дому.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП Волинської області.
Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинські області встановлює місцезнаходження неповнолітньої Римарчук Тамари Володимирівни, 20 вересня 2003 року народження, жительки села Смолява, Горохівського району. Дівчина 13 вересня цього року пішла із дому та до цього часу не повернулася.
Нагадаємо, 24 травня вона вже зникала з дому. Згодом її відшукали.
У разі будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітньої поліцейські просять невідкладно повідомити до поліції Горохівського відділу поліції за телефонами: (03379) 2-12-02, 0974388844 або 102.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП Волинської області.
Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинські області встановлює місцезнаходження неповнолітньої Римарчук Тамари Володимирівни, 20 вересня 2003 року народження, жительки села Смолява, Горохівського району. Дівчина 13 вересня цього року пішла із дому та до цього часу не повернулася.
Нагадаємо, 24 травня вона вже зникала з дому. Згодом її відшукали.
У разі будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітньої поліцейські просять невідкладно повідомити до поліції Горохівського відділу поліції за телефонами: (03379) 2-12-02, 0974388844 або 102.
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