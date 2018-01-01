Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО

На Волині розшукують волинянку, яка пішла з дому.Про це повідомили у прес-службі ГУНП Волинської області.Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинські області встановлює місцезнаходження неповнолітньої, 20 вересня 2003 року народження, жительки села Смолява, Горохівського району. Дівчина 13 вересня цього року пішла із дому та до цього часу не повернулася.Нагадаємо,. Згодом її відшукали.У разі будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітньої поліцейські просять невідкладно повідомити до поліції Горохівського відділу поліції за телефонами: (03379) 2-12-02, 0974388844 або 102.