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«Промінь» дарує квиток на виставу*

«Промінь» дарує квиток на виставу*
Розважальний центр «Промінь» запустив цікаву акцію.

Тож необхідно купути квиток на концерт DAN BALAN, назвати унікальний промокод касиру та отримати квиток на виставу «Сексуальне чтиво» київського театру «Чорний квадрат» безкоштовно.

Нагадуємо, що концерт Dan Balan відбудеться вже 19 вересня о 19:00.
Виставка «Сексуальне чтиво» відбудеться 13 жовтня у РЦ «Промінь».

Унікальний промокод: чікабум.

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Теги: Промінь, акція
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