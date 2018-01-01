«Промінь» дарує квиток на виставу*





Тож необхідно купути квиток на концерт DAN BALAN, назвати унікальний промокод касиру та отримати квиток на виставу «Сексуальне чтиво» київського театру «Чорний квадрат» безкоштовно.



Нагадуємо, що концерт Dan Balan відбудеться вже 19 вересня о 19:00.

Виставка «Сексуальне чтиво» відбудеться 13 жовтня у РЦ «Промінь».



Унікальний промокод: чікабум.



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