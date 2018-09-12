У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО

У селі Милуші Луцького району житель Донецької області вкрав велосипед.Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомив«Завдяки відео з камери спостереження, що встановлена в с. Милуші, було затримано жителя Донецької області, який вчинив викрадення велосипеду жительки с. Милушин 12.09.2018 р.Як з'ясували пізніше правоохоронні органи, злочинець вже і раніше притягався до кримінальної відповідальності, за що отримував покарання у сумі близько 21 року в місцях позбавлення волі за крадіжки приватного майна громадян», – йдеться у дописі.«На відео можна побачити, як чоловік забрав велосипед від магазину "Хрещатик" і направився в сторону вул. Хутірська (де він тимчасово проживав в одного з жителів с. Милушин).Дякуючи швидкій дії правоохоронних органів, злочинець був затриманий в той же день», – запевняє чоловік.