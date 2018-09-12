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У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО

У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО
У селі Милуші Луцького району житель Донецької області вкрав велосипед.

Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Ужехов.

«Завдяки відео з камери спостереження, що встановлена в с. Милуші, було затримано жителя Донецької області, який вчинив викрадення велосипеду жительки с. Милушин 12.09.2018 р.

Як з'ясували пізніше правоохоронні органи, злочинець вже і раніше притягався до кримінальної відповідальності, за що отримував покарання у сумі близько 21 року в місцях позбавлення волі за крадіжки приватного майна громадян», – йдеться у дописі.

«На відео можна побачити, як чоловік забрав велосипед від магазину "Хрещатик" і направився в сторону вул. Хутірська (де він тимчасово проживав в одного з жителів с. Милушин).

Дякуючи швидкій дії правоохоронних органів, злочинець був затриманий в той же день», – запевняє чоловік.


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Теги: крадіжка, Волинь, поліція, велосипед
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Коментарі 1
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Якщо живе на Волині, то вже не донеччанин, а волинянин.
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