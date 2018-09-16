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Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО

Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО
Жахлива знахідка у Солом‘янському районі Києва.

На вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину, - повідомляє Еспресо.

За попередньою інформацією, загорнуте у пакет тіло новонародженої дівчинки знайшов безхатько.

На місці працюють патрульні та слідчі, які з'ясовують деталі моторошної події.

Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО
Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО
Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО
Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО
Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО
Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО



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Теги: смерть, дитина
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