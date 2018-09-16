Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО





На вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину, - повідомляє



За попередньою інформацією, загорнуте у пакет тіло новонародженої дівчинки знайшов безхатько.



На місці працюють патрульні та слідчі, які з'ясовують деталі моторошної події.









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