Безхатько знайшов пакет з мертвим немовлям. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Жахлива знахідка у Солом‘янському районі Києва.
На вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину, - повідомляє Еспресо.
За попередньою інформацією, загорнуте у пакет тіло новонародженої дівчинки знайшов безхатько.
На місці працюють патрульні та слідчі, які з'ясовують деталі моторошної події.
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На вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину, - повідомляє Еспресо.
За попередньою інформацією, загорнуте у пакет тіло новонародженої дівчинки знайшов безхатько.
На місці працюють патрульні та слідчі, які з'ясовують деталі моторошної події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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